港首8個月IPO集資額逾3400億 超去年總和 港交所CEO陳翊庭：今年全球前五大新股 3家落戶香港

本港新股市場暢旺，港交所行政總裁陳翊庭昨出席論壇時表示，年內IPO融資已超過去年全年，今年香港資本市場新股延續強勁增長態勢，IPO募資規模實現大幅突破。數據顯示，截至8月底，104家公司在香港上市，融資額超過3,400億元，已經超出了去年全年的總額。今年全球前五大的IPO當中，有3家都是選擇來香港上市。

陳翊庭續稱，來自東南亞、中東地區的發行人陸續選擇香港作為上市地點，與此同時，來自中東、歐洲、北美及亞太地區等的長線資金持續增加，體現了國際投資者對中國創新企業和中國資產長遠價值的認可，也反映了香港作爲連接中國機遇和全球資本的重要平台正發揮獨特作用。