港首8個月IPO集資額逾3400億 超去年總和 港交所CEO陳翊庭：今年全球前五大新股 3家落戶香港

本港新股市場暢旺，港交所行政總裁陳翊庭昨出席論壇時表示，年內IPO融資已超過去年全年，今年香港資本市場新股延續強勁增長態勢，IPO募資規模實現大幅突破。數據顯示，截至8月底，104家公司在香港上市，融資額超過3,400億元，已經超出了去年全年的總額。今年全球前五大的IPO當中，有3家都是選擇來香港上市。
陳翊庭續稱，來自東南亞、中東地區的發行人陸續選擇香港作為上市地點，與此同時，來自中東、歐洲、北美及亞太地區等的長線資金持續增加，體現了國際投資者對中國創新企業和中國資產長遠價值的認可，也反映了香港作爲連接中國機遇和全球資本的重要平台正發揮獨特作用。
港交所一直致力推進多元資產生態圈建設，陳翊庭指出港交所進一步發展固定收益、外匯和大宗商品等不同資產類別的業務，例如今年推出港交所科技100指數等旗艦指數，積極推動相關ETF產品開發。至於商品市場方面，持續發揮與LME全球網絡的協同效應，除了進一步豐富香港市場產品生態，亦為全球投資者和實體經濟提供更全面的投資和風險管理工具。
此外，陳翊庭提到，今年香港二級市場在前8個月日均成交額超過2,800億元，按年增長14%，保持在歷史高位。滬深港通機制運行穩健，北向與南向交易均保持高度活躍，反映出國際與內地投資者對跨市場資產配置需求不斷上升；衍生品市場亦持續活躍，數據表明全球投資者關注如何在不同市場、不同資產類別之間更高效的配置資本、捕捉機會和管理風險。