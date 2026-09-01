最新PISA出爐 港15歲學生科學 數學 閱讀 得分排名齊跌 學者指AI數碼發展致閱讀能力碎片化

港大昨公布PISA 2025研究結果。(吳康琦攝)

香港大學教育學院昨公布「學生能力國際評估計劃(PISA)2025」香港區測試結果，本港於3個核心領域包括科學、數學及閱讀得分及排名全面下跌，其中科學全球排名由第7下跌至第16位，首次跌出全球前十名。研究團隊強調，由於各地文化差異，不應以PISA作為測量學生能力的唯一黃金標準。教育局則指，今屆結果與教育界對學生的能力表現觀察出現明顯落差，局方亦會與港大研究團隊和教育持份者審視評估安排及結果，提升學生的國際競爭力。 學生能力國際評估計劃(PISA)每3年進行一次，旨在評估15歲學生能否在真實、不熟悉的情境中應用知識與技能。港大教育學院受教育局委託，早前進行PISA 2025香港區測試，有來自230間中學、合共6,445名15歲學生參與。研究結果昨出爐，在三大核心領域中，本港學生在科學領域取得496分，高於國際平均值482分，在參與PISA的國家與經濟體中，香港排名第16位，較上屆2022年研究結果的第7位，急降9位；首3名依次為內地(京滬蘇浙)、新加坡及澳門。

閱讀領域方面，香港取得480分，高於國際平均值461分，排第15位，較上屆第11位下跌4位；首3名依次為新加坡、內地(京滬蘇浙)及中華台北；香港於數學領域則取得522分，遠高於國際平均值463分，排名第7位，較上屆第4位下跌3位；首3名依次為內地(京滬蘇浙)、新加坡及澳門。 另外，本屆PISA引入的創新領域「在數碼世界中學習」，以評估學生的計算解難能力。本港學生取得545分，高於國際平均值500分，於全球位列第6位，反映了香港在科學、數學及STEAM教育及數碼素養教育的成效，惟香港學生在四個評分項目表現，均不及內地參與城市及新加坡。

新冠疫情中斷學習 學生好奇心毅力下降 研究結果反映，香港學生在科學、數學及閱讀表現持續高於國際平均水平，惟與上屆的研究結果比較，三項核心領域分數下跌18至24分。港大教育學院副教授、PISA 2025聯合項目負責人及團隊成員(語言及閱讀)林葦葉補充指，全球PISA成續由2018年開始呈下降趨勢，至2022年及2025年兩屆的下降速度加快，加上今屆以科學作為主要領域，評估框架亦會改變，導致全球科學平均成續下跌；但她提到，閱讀能力的全球性跌幅最為顯著，受全球數碼科技與人工智能發展影響，學生閱讀能力「碎片化」，經常觀看短視頻，較少閱讀長篇且複雜文章，影響他們閱讀及學習習慣。此外，本屆學生在新冠疫情期間及其後經歷學習中斷和重新適應過程，令學生學習上好奇心與毅力下降，全球包括香港均面對相同挑戰。

港大教育學院榮休教授、PISA 2025項目負責人及首席研究員梁貫成強調，各個國家或地區文化差異大，故不能只用PISA作測量國家或地區體系的唯一黃金標準。他舉例指，澳門於今屆PISA成績優秀，但澳門因人數少故沒有採用採樣方式，當地政府亦知道每間學校表現如何；相反香港教育局不知道哪一間學校參與評估，故難以對比。不過他承認香港表現確實不及新加坡，本地學界應有所反思並向其學習。 教育局：仔細審視評估結果 了解學生需要 對於今次研究結果，教育局表示，與往屆評估結果相比，香港學生今屆在科學、數學及閱讀的得分，與教育界同工對這些學生能力表現的觀察出現明顯落差，稱現象可能由多項因素導致，包括香港以學術研究項目的定位參與PISA、香港學生進行測試時的心理質素及集中程度等。局方強調，會與香港大學研究團隊和教育持份者緊密合作，仔細審視今次評估安排及結果，了解學生的學習需要，並進一步提升香港學生的國際競爭力。