董建華家人陪伴下離世享年89歲　大比數當選香港首任特首

董建華家人陪伴下離世 享年89歲

全國政協前副主席、香港特別行政區首任行政長官董建華，昨晚10時許在親人陪伴下於醫院離世，享年89歲。董建華辦公室向傳媒公布消息，形容董建華「為人剛正不阿，胸懷家國，鞠躬盡瘁，其高風亮節的精神，將永垂不朽，長存心中。」 1937年上海出生 負笈英國求學 董建華是香港已故航業巨頭董浩雲長子，1937年5月29日在上海出生，董氏一家於1947年來港定居。董建華在香港修畢中學課程後，負笈英國求學，1960年在利物浦大學畢業，取得海事工程理學士學位。他其後旅居美國並先後在美國通用有限公司及家族公司任職，至1969年返港處理家族集團生意，又在八十年代初全面接管家族生意東方海外。

1992年10月，董建華被當時的香港總督彭定康委任為香港行政局非官守議員，開始踏足政壇。1996年12月，董建華在香港特別行政區首任行政長官競選中，以大比數擊敗楊鐵樑、吳光正及李福善勝出，1997年7月1日就任，在參選前亦曾出任香港特別行政區籌備委員會副主任、中華人民共和國香港事務顧問，以及中國人民政治協商會議第八屆全國委員會委員。

「八萬五」掀爭議後未再提起：你話仲存唔存在 董建華任內推出多項長遠計劃，部分亦惹來爭議。其中在1997年即上任後首份《施政報告》宣布，擬每年興建85,000個房屋住宅單位，希望10年內全港七成的家庭可以自置居所，輪候租住公屋的平均時間由6.5年縮短至3年，卻遇上亞洲金融風暴樓價急挫，不少中產階級變成負資產，惹來批評，政府卻未有表明政策有變。直至2000年，董建華在一次傳媒訪問中，才透露政府自1998年已沒有再提起「八萬五」，「你話仲存唔存在？」

其後的《施政報告》，他亦提出興建數碼港，希望透過提供先進的基建，吸引國際與本地的科企進駐，將香港塑造成亞太區的科技樞紐，還提出科學園、中藥港等一系列高新科技長遠願景。 辭任特首9年後成立團結香港基金 董建華2002年在無有效對手下，自動當選成為第二任行政長官，翌年經歷50萬人上街反對《基本法》第23條立法。及至2005年3月10日，當時68歲的董建華召開記者會，宣布以腳痛身體不適為由向中央辭任特首，兩日後獲國務院接納，結束8年特首任期；他同日獲選為十屆全國政協副主席。

2014年董建華牽頭成立智庫組織團結香港基金並出任主席，至2023年卸任並轉任榮譽主席。他2021年在北京兩會期間一度跌倒，需要由數人攙扶離開，及後出席全民國家安全教育日時亦需要人攙扶下上落樓梯；同年他開始缺席國慶升旗儀式及酒會。