董建華逝世｜船王之子「眾裡尋他江握手」登大位 任內推母語教學高官問責制

香港特區政府首任行政長官、前全國政協副主席董建華周二晚上10時許在親人陪伴下於養和醫院逝世，享年89歲。董1937年於上海出生，是「船王」董浩雲的長子，出生於航運世家的他10歲時跟隨家人定居香港，之後留學英國入讀利物浦大學海事工程理學士和旅居美國，先後在美國通用有限公司及家族公司任職，到1969年返港，1982年董浩雲逝世，將家族公司東方海外交予董建華打理。
董建華於中英就香港前途談判時期曾擔任香港基本法諮詢委員會成員，九十年代初踏足政界，獲北京任命為港事顧問，亦獲末代港督彭定康任命為行政局非官守成員。96年初他獲委任為香港特區籌委會副主任委員。就職儀式當日，時任國家主席江澤民在北京會見特區籌委會時「眾裡尋他」主動找董建華握手，令他備受觸目，成為首任特首大熱。同年10月他宣布參選特首，同年12月選舉，以320票擊敗前首席大法官楊鐵樑及九倉集團主席吳光正，以八成得票率當選。
「八萬五」政策最爭議
董建華上任後推動多項長遠政策，包括推動中學母語教學，最受爭議是提出每年興建「八萬五」個住宅單位，這項房屋政策在1997年亞洲金融風暴、股市樓市大跌、「負資產」個案湧現的背景下，最終未有落實。2000年7月，董建華再接受訪問時說，八萬五政策已經不存在。董建華任內亦因公務員減薪、港大民調風波、科網股爆破、批出數碼港發展權、居港權爭議提請人大釋法引起社會爭議。2002年，董建華在無競爭下連任，同年推行高官問責制。
被胡錦濤訓話「查找不足」 及後「腳痛」落台
2003年「沙士」爆發造成近三百人死亡，港府同年推動《基本法》第23條立法，觸發七一50萬人上街遊行要求董建華下台。及後中央開放內地旅客來港自由行，加上兩地簽署CEPA貿易協議等措施，刺激旅遊零售等行業令經濟反彈，但「倒董」聲仍未平息。董建華在04年12月上京述職時，被時任國家主席胡錦濤公開要求總結經驗查找不足；他在翌月發表的施政報告中，承認政策未做到凡事想市民所想、急市民所急。2005年3月，董建華以「腳痛」為理由請辭，第二屆任期較原定提早兩年多離任。他其後獲委任為全國政協副主席，晉升國家領導人之列；2006年獲特區政府頒授大紫荊勳章。
離任後參與中美外交
董建華及後繼續在政商界發揮影響力，成立中美關係交流基金會參與中美外交，2011年陪同時任國家副主席習近平，在北京接待美國副總統拜登。習近平在2012年和2015年，分別以國家副主席和國家主席身份兩度訪美，董建華都有同行。 在香港方面，董建華成立民間智庫團結香港基金就多項政策議題進行研究，不時就政治議題發言，2014年他批評「佔中」損害經濟、民生和法治，2019年董建華批評反修例運動是美國及台灣是幕後推手。2019年國慶七十周年，董建華獲北京授與「一國兩制」傑出貢獻者國家榮譽的稱號，在頒授儀式上習近平兩度與董建華握手，又主動挽住他的手臂拍照。
連續6年缺席七一升旗禮及酒會
2021年3月董建華在北京列席兩會開幕禮離開座位時跌倒，其後透過發言人表示並無大礙。董建華同年7月最後一次現身公開活動，到9月接受心臟手術後休養，之後就絕跡公開活動，連續6年缺席七一回歸升旗禮及酒會。