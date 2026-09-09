董建華逝世｜船王之子「眾裡尋他江握手」登大位 任內推母語教學高官問責制

香港特區政府首任行政長官、前全國政協副主席董建華周二晚上10時許在親人陪伴下於養和醫院逝世，享年89歲。董1937年於上海出生，是「船王」董浩雲的長子，出生於航運世家的他10歲時跟隨家人定居香港，之後留學英國入讀利物浦大學海事工程理學士和旅居美國，先後在美國通用有限公司及家族公司任職，到1969年返港，1982年董浩雲逝世，將家族公司東方海外交予董建華打理。

董建華於中英就香港前途談判時期曾擔任香港基本法諮詢委員會成員，九十年代初踏足政界，獲北京任命為港事顧問，亦獲末代港督彭定康任命為行政局非官守成員。96年初他獲委任為香港特區籌委會副主任委員。就職儀式當日，時任國家主席江澤民在北京會見特區籌委會時「眾裡尋他」主動找董建華握手，令他備受觸目，成為首任特首大熱。同年10月他宣布參選特首，同年12月選舉，以320票擊敗前首席大法官楊鐵樑及九倉集團主席吳光正，以八成得票率當選。