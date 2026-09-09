董建華逝世｜李家超：深感哀痛　新華社發稿形容是「一國兩制」傑出貢獻者(持續更新)

全國政協前副主席、香港特別行政區首任行政長官董建華，周二（9日）晚10時許在親人陪伴下於醫院離世，享年89歲，各界發文哀悼董建華。新華社今日(9月9日)早上報道董建華逝世消息，發稿形容他是「一國兩制」傑出貢獻者、著名的愛國人士、傑出的社會活動家、中國共產黨的親密朋友。

李家超稱深感哀痛 形容董建華對香港貢獻尤多 行政長官李家超表示對董建華辭世深感哀痛，謹代表香港特區，向他的家人致以深切慰問。他指，在董建華領導下，為香港順利回歸，貫徹落實「一國兩制」方針和《基本法》做出了卓越貢獻；董建華在任7年多期間，帶領香港成功抵禦亞洲金融風暴的衝擊，並帶領港人一同努力面對各方面的挑戰，讓香港經濟強勁復甦，社會保持繁榮穩定，更以前瞻視野建立機制，促進香港與內地經貿聯繫與協同發展，為香港長遠競爭力奠下重要基礎，對香港貢獻尤多。

李家超提及董建華於2005年離任行政長官一職後，擔任全國政協副主席，繼續在國家層面建言獻策，繼續為香港的繁榮安定和持續發展作出貢獻，亦積極組織民間力量，推動香港與國際社會的深度交流，提升香港在國際舞台上的角色和影響力。

唐英年：董建華助香港「文化沙漠」發展為「文化中心」 全國政協常委唐英年對董建華離世深表哀悼，表示董建華是傑出領袖，成功帶領香港回歸祖國，開啟「一國兩制」發展新局，對香港安定繁榮的貢獻，居功至偉。他又說，有幸曾與董建華共事，親身感受到對方對香港的深厚情懷，以及迎難而上的堅毅精神。 全國政協常委唐英年表示，回歸後受到千禧科網股泡沫爆破及沙士疫情影響，特區政府首次面對龐大財赤，得到董建華的支持和帶領，香港經濟成功轉虧為盈，恢復發展新動力。他又提及，董建華協助香港由回歸前的「文化沙漠」，成功發展到回歸後的「文化中心」。

唐英年憶述，2006年國際電信聯盟首次選擇在香港舉行國際會議，今日香港正朝著國際創新科技中心的大道全速邁進，有關安排和發展，足見董建華的高瞻遠矚，胸懷遠大。

梁振英：董建華為我輩典範 全國政協副主席、前行政長官梁振英在社交平台發文哀悼董建華，形容對方宅心仁厚、以理服人，為我輩典範。梁振英指，董建華領導香港成立特別行政區及政府，得國家高度信任，落實「一國兩制」、「港人治港」，高度自治，並高瞻遠矚地謀劃香港的長遠發展及解決深層次民生問題。

曾蔭權：心中滿是哀思與惋惜 前行政長官曾蔭權發文哀悼董建華，表示悲痛之情油然而生，昔日共事的點滴紛至沓來，心中滿是哀思與惋惜。他表示，董建華成功領導香港實現平穩過渡，有效維護政治、經濟及社會各方面的發展勢頭，並以高瞻遠矚的目光，積極部署香港的長遠發展策略。 曾蔭權指，對董建華在專上教育領域的卓越貢獻尤為敬佩，他在任內撥出大量額外資源深耕教育，成功將香港適齡青年入讀大學或專上學院的比例，由最初約14%大幅提升至接近50%，為香港的持續發展奠定了無可替代的堅實人才基礎。

他又提及，董建華憑藉與美國政商界深厚且廣泛的人脈網絡，為香港與美國的整體貿易往來及官方高層對話，開創了諸多嶄新機遇；更全力推動並確立了《內地與香港更緊密經貿關係的安排》（CEPA），為香港此後的經濟繁榮鑄就了核心基石。 曾蔭權指，董建華執政期間，本港曾面對亞洲金融風暴、非典型肺炎（SARS）肆虐，以及經濟萎縮等多項歷史罕見的嚴峻挑戰，而面對逆境，他從不氣餒，以非凡的毅力克難前行，最終帶領特區政府重回發展正軌。

梁錦松稱悲傷難語 形容董建華為恩師 前財政司司長梁錦松發文哀悼董建華，表示悲傷難語，又形容董建華不只是上司，更是恩師。他提及，董建華從不是一個嚴苛的上司，待人溫厚，常說「為政之道，以德服人」，對同事關愛有加，從不吝嗇讚賞，也從不當眾責難。他又直言，香港人會記得董建華，歷史會記得董建華。 梁錦松指，董建華一生、一心為國為港，任內帶領香港平穩過渡九七，開啟回歸新篇，陪同香港走過不少艱難歲月，從金融風暴衝擊港元，到沙士疫情肆虐全城，他從未退縮，一關一關化解危機。他提及，董建華在任內大力推動教育、房屋、福利改革，疫後振興經濟、自由行等，為香港開拓一條又一條出路。

譚耀宗：對董建華辭世感悲痛 全國港澳研究會顧問譚耀宗對董建華辭世表示悲痛，提及與董建華認識多年，特別在香港回歸時一起工作，形容董建華對香港盡心盡力，為香港作出貢獻，希望繼續秉承他做事的作風及意願，在香港五年規劃方面落實好，做好工作。 譚耀宗說，董建華為人慈祥、和靄可親，而且眼光遠大，當時在行政會議開會，董建華對形勢分析透徹，特別在中美關係，亦很重視民生，包括教育、福利、房屋等，看到人口老化，囑咐他負責安老事務，政府如何作出準備，可見董建華常常以人為本、以人民至上。

香港再出發大聯盟：董建華精神永垂不朽 香港再出發大聯盟發文悼念大聯盟總召集人董建華，表示他胸懷家國，高風亮節，為落實《基本法》，「一國兩制」，「港人治港」，高度自治，鞠躬盡瘁。香港再出發大聯盟提及，董建華的精神永垂不朽，長存心中。 香港再出發大聯盟指，在2020年5月，本港經歷「修例風波」與疫情雙重打擊之際，董建華與梁振英牽頭成立香港再出發大聯盟並擔任總召集人，大聯盟以「堅持一國兩制，推動香港戰勝艱難，重新出發，再創輝煌」為宗旨，團結1600多名社會各界人士，凝聚愛國愛港力量。