董建華逝世｜回顧歷年金句　「香港好，國家好；國家好，香港更好」

香港特區首任行政長官、前全國政協副主席董建華周二晚上10時許在親人陪伴下於養和醫院逝世，享年89歲。董建華在任8年，經歷亞洲金融風暴、沙士、七一50萬人上街等重大危機，回應傳媒提問時爆出不少金句，當中「香港好，國家好；國家好，香港更好」，是他經常掛在口邊的一句話。2000年回應「八萬五」建屋計劃爭議時表示「從98年就再沒有說過『八萬五』這個字眼，你說還存不存在？」

「從98年起無講過，即係唔存在啦。」 董建華上場時提出「八萬五」建屋計劃。不過遇上亞洲金融風暴，樓市股市下滑，大批置業人士變負資產。其後隨着「八萬五」時期興建的樓宇陸續落成及以及「沙士」重擊，樓價進一步下跌，加劇負資產情況。董建華在2000年接受電視專訪時，被問到會否修訂「八萬五」目標，他回應：「從98年就再沒有說過『八萬五』這個字眼，你說還存不存在？」 「香港好，國家好；國家好，香港更好」 董建華當選至上任後，在眾多場合說「香港好，國家好；國家好，香港更好」這句口頭禪，卸任後受訪時亦不時提起。

「現時是放下六四包袱的時候」 董建華1999年承認跟民主黨說過：「現時是放下六四包袱的時候，因為這樣我們可以大家更努力為香港建設及為國家建設，一起去努力。我並沒有說過或要求過『如果你們在六四不遊行就可去北京』。我祇是鼓勵他們一起多做一些有建設性的事。」已故支聯會主席司徒華指，董建華曾三度要求他取消悼念六四，司徒華拒絕。

「咁膚淺嘅？」 2003年5月立法會答問大會上，董建華一反「好好先生」形象，以強硬姿態反駁民主派議員。他指陳偉業提問「咁膚淺嘅？」，又批評李柱銘「一直唱衰香港」、「你唱衰咗香港六年啦，繼續唱衰啦」，繼而向民主派議員贈上一句「與時並進」。及後司徒華請教他膚淺和naive有何分別，董建華回應「我唔知係你嘅中文好過我，定我嘅英文好過你，naive同膚淺唔係相同喎!」，「教你就唔敢當......一個天真嘅人呢就好naive架下，一個膚淺嘅人就好膚淺。」

「早晨」、「留低係好艱難，要有勇氣」 2003年7月1日有50萬人上街遊行要求董建華下台，當時成為1997年回歸後最多人參與的遊行。翌晨起連續三日，董建華返回政府總部上班時，面對守候的記者提問時均僅以此回應。董建華其後召開記者會，表示七一遊行令他徹夜難眠，並表明過去六年絕對沒有中央提出請辭：「其實如果我決定走，是一個好容易的決定……但如果要留下來是好艱難，要有勇氣。」 「貴姓呀？陳生？」 董2015年召開記者會評論時任特首梁振英《施政報告》，有記者提問時被主持人查問名字，記者自報姓名後繼續提問，董建華此時稱：「貴姓呀陳生？」，隨即引起網民熱議，

不過也有人為董建華「平反」，指當時他說「貴姓呀？陳生係嘛？」，「係嘛」二字聲音低沉，應該是確認的意思，認為他當時聽到記者回應自己姓陳，才說「陳生」跟對方打招呼。