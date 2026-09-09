神舟二十三號｜天宮課堂港澳專場　李家超：黎家盈故事證航天夢非遙不可及

「天宮課堂·港澳專場」太空授課活動今日(9日)舉行，正在中國空間站執行載人航天任務的神舟二十三號乘組指令長朱楊柱、航天員張志遠及香港首位載荷專家黎家盈將為港澳學生進行專家講解，行政長官李家超及教育局局長蔡若蓮出席。

李家超在活動致辭時表示，黎家盈在香港土生土長，她的故事告訴大家，航天夢從來不是遙不可及，只要勇於追夢、奮發圖強，香港人同樣有可能翱翔星空，為中華民族的偉大航天事業，貢獻力量。國家載人航天工程發展30多年以來，每一步都凝聚著中華民族自強不息、勇於探索的奮鬥精神。香港航天科研從地面支援，邁向太空站上的實踐歷程、融入探索星空，代表著一顆顆的種子，不但生根發芽，更可茁壯成長。同學們今日通過「天宮課堂」近距離學習，將來也有可能一飛衝天，逐夢星辰，而大家在課堂上學習的數理科技知識，正是支撐航天科技發展的重要基礎。