董建華逝世︱譚耀宗憶為人親切「鍾意同人傾偈」 李華明：曾當面提李柱銘「美國佬好衰」

香港特區政府首任行政長官、前全國政協副主席董建華周二晚上10時許在親人陪伴下於養和醫院逝世，享年89歲。2021年3月董建華在北京列席兩會開幕禮離開座位時跌倒，其後透過發言人表示並無大礙。董建華同年7月最後一次現身公開活動，到9月接受心臟手術後休養，之後就絕跡公開活動，連續6年缺席七一回歸升旗禮及酒會。 回歸後首屆政府任行政會議成員的全國港澳研究會顧問譚耀宗，今早（9月9日）於電台節目憶述，最後一次與董建華見面約是兩年前，當時已覺得健康轉差，及後再沒機會見他，近年曾向董建華家人提出上門探望，但其家人稱不太適合，故未再打擾。

譚耀宗提上門探望 董家人稱不太適合 譚耀宗憶述董建華為香港順利過渡及運作有重大貢獻，亦關注民生問題，首屆政府擔任行會成員期間，董建華找了他專門調研安老相關問題，在他建議下，董建華同意成立跨部門統籌的安老事務委員會。他又指，董建華高瞻遠矚，對國際形勢及經濟趨勢有深刻透徹的理解，形容董建華在「一國兩制」實踐初期起確保了特區運作順利。私下相處時，譚耀宗形容董建華「好關心人，感覺好親切」，且極度重視溝通與聽取意見，「佢好鍾意同人傾偈，佢話有時傾偈可以加強溝通，就可以消除好多誤解。」

曾於回歸後擔任立法會議員的前民主黨元老李華明於周一節目憶述，董建華予他印象是「慈祥老人」，一些政策很有前瞻性「有心去做」，但政治事宜「未必太把握到」，董嘗試化解泛民同中央之間矛盾，「很有心」但只是技巧上不成功，對他沒負面印象，所以亦不會惡意批評他。 李華明憶述回歸初期他發表首份施政報告前，第一次與民主黨立法會議員會面，期間兩大元老司徒華及李柱銘都在場。他先是勸司徒華「六四唔好再搞維園晚會喇，令中央政府尷尬」，但司徒華「扯火」當場拒絕；及後董建華再「望向」李柱銘表示「我自己喺美國生活好多年，美國佬好衰㗎，小心美國佬，你哋唔好咁天真」，形容董建華首次與民主黨會面即令氣氛很僵，令他至今難忘。