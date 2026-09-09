神舟二十三號｜太空餐有紅燒肉佛跳牆　黎家盈睡眠區放小朋友畫作及家庭相

「天宮課堂·港澳專場」太空授課活動今日(9日)舉行，由神舟二十三號乘組指令長朱楊柱、航天員張志遠及香港首位載荷專家黎家盈進行專家講解。在課堂中，黎家盈以廣東話介紹膳食，包括紅燒肉、佛跳牆、宮保雞丁、黑椒牛柳、脫水蔬菜等數十種特色美食，艙內設有兩個微波加熱裝置。他們亦會自行製作乳酪，更會利用空間站熱風烘烤機烤雞翼及蛋糕等，不過她希望回到香港後，可以吃到最愛的雞蛋仔。

覺得自己無離開香港好遠

黎家盈又展示了「太空菜園」，當中種植了薄荷、生菜、羽衣甘藍等。由於太空沒有泥土、太陽光照等植物生存環境，因此需要由栽培杯、照明及通風單元組成的裝置。而睡眠區則放有小朋友的畫作、黏土手工、家庭相、港式小食模型，以及警隊送的「提子」公仔，她表示看到這些物品便覺得自己並無離開香港好遠。從房內圓窗望出外便見到地球，每當經過中國時她都會尋找粵港澳大灣區的所在位置，雖然香港面積很小，但在夜晚便是一點很亮的光，有時候她亦不禁會在想當下一刻家人在做甚麼，想念的感覺天上地下皆一樣。