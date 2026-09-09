瑪麗醫院新大樓壞𨋢　審計署：相關部門是第一責任人

去年年底分階段啟用的瑪麗醫院「臨床大樓1」至今有多部升降機故障須維修，未能如期展開臨牀服務，有報道指涉及升降機井道、即俗稱的「𨋢槽」歪斜，由長方型變為近菱形。發展局局長甯漢豪昨回應事件，承認除升降機部件安裝工藝欠妥、部分部件破損外，井道結構「某些地方」的確或因外牆結構尺寸「有偏差」，以致安裝升降機時「虛位不夠」，令升降機無法順暢運行。審計署署長林智遠今日（9日）在新城電台節目《財知大道》指出，相關部門屬於「第一責任人」，要負責向市民解釋情況，並確保市民能夠使用設施。

對於瑪麗醫院新臨床大樓28部升降機中僅有4部可用及工程延誤等問題，林智遠表示具體情況應由相關政策局、部門或醫管局解釋。他強調審計署的角色是監督與審查，提醒各部門提升服務效率及節省成本，即使各部門因專業不同而分工明確，亦不能推卸責任。

政府部門均會跟進審計建議 公營機構平均1.5年內落實

被問及北部都會區項目時，林智遠回應部分項目仍在立法會審議階段，具體的審計工作將留待日後處理。他重申所有涉及政府資金的開支，署方均會進行財務審計；至於衡工量值審計，則會視乎機構是否自負盈虧，以及是否屬公私營機構等因素來決定。