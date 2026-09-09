董建華逝世｜初戀趙洪娉相伴65載 「Wonderful wife」形容愛妻

香港特區政府首任行政長官、前全國政協副主席董建華周二晚上10時許在親人陪伴下於養和醫院逝世，享年89歲。董建華與妻子趙洪娉相伴65年，相濡以沫，作為回歸後首位行政長官夫人，趙洪娉長期熱心於紅十字會慈善公益事業，身處鎂光燈下的她亦曾陷風波，沙士爆發期間叮嚀市民「千祈千祈千祈、洗手洗手洗手」，更成為經典金句。

趙洪娉在15、16歲時已在港認識董建華，當時未有進一步發展。其後董建華於1950年代負笈英國，趙洪娉亦到英國讀護士課程，兩人在異鄉重逢並墜入愛河。趙洪娉是董建華的初戀，也是他一唯一伴侶，兩人於1961年喜結連理，婚後旅居海外，直至1969年返港。二人育有3名子女，分別是長女董立筠、長子董立均及幼子董立新。董建華感情專一，常以「Wonderful wife」（完美的妻子）形容愛妻「她了解我支持我，為了我的工作犧牲很大」。

董建華投身政壇前，夫婦作風低調。至1996年董建華當選特首，趙洪娉始走進公眾視野，並多次稱自己只是「平凡人」及「家庭主婦」。作為香港回歸後首位行政長官夫人，她長期參與慈善公益工作，曾任香港紅十字會會長及總監。