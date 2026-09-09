24歲男涉約10年前與幼妹亂倫　官裁定表證不成立　被告無罪釋放

一名男子約10年前與只有6至7歲的胞妹亂倫，又曾要求妹妹手淫和口交等。法官李素蘭昨日(8日)聽取陳詞後，已裁定案件表證不成立，今日(9日)正式指示5男2女陪審團裁定被告罪名不成立。律政司經考慮後表示不會就裁決上訴，被告無罪釋放。

被告L.H.C.N.(現年24歲)，被控4項亂倫罪及3項「向年齡在16歲以下的兒童作出猥褻行為」罪，指他於2013年9月2日至2016年7月17日期間在香港某單位，4次與當時年齡為7至10歲的女童X性交，而他知道X是他的妹妹；及在另外3個不同情況下，向X作出嚴重猥褻作為。