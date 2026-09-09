24歲男涉約10年前與幼妹亂倫　官裁定表證不成立　被告無罪釋放

一名男子約10年前與只有6至7歲的胞妹亂倫，又曾要求妹妹手淫和口交等。法官李素蘭昨日(8日)聽取陳詞後，已裁定案件表證不成立，今日(9日)正式指示5男2女陪審團裁定被告罪名不成立。律政司經考慮後表示不會就裁決上訴，被告無罪釋放。
被告L.H.C.N.(現年24歲)，被控4項亂倫罪及3項「向年齡在16歲以下的兒童作出猥褻行為」罪，指他於2013年9月2日至2016年7月17日期間在香港某單位，4次與當時年齡為7至10歲的女童X性交，而他知道X是他的妹妹；及在另外3個不同情況下，向X作出嚴重猥褻作為。
庭上亦有播出被告與警方的會面錄影，他稱與妹妹首次性交時，他已年滿十歲，事主則年約6至7歲，他在得到妹妹同意後才性交，稱無迫妹妹口交、性交及手淫，強調無強姦她。被告之後亦提到大約讀中二至中三時，從妹妹口中得知大哥也對她做過同樣的事。妹妹最終壓力爆煲，曾經想自殘及輕生，最後更須入院治療，後來妹妹向社工透露事件，再轉告了父母。辯方曾指被告被捕後曾遭警員拳擊左腰，又斥他「做乜嘢搞咁細嘅細妹」及「係咪無人性」，指被告在威嚇下作出招認，更指警員曾叫被告「作性侵事件」，警員否認。
10至13歲的兒童不具備犯罪能力
控方在開審時已表明女事主X不會出庭作供。法官在審訊第5日向陪審團指，控方所提出的證據未能證明當時未滿14歲的被告，在行事時知道自己的所作所為是「錯誤」或「嚴重錯誤」。法律推定10至13歲的兒童不具備犯罪能力，除非控方能證明被告明知其行為屬錯誤而堅持作出有關行為，否則只會歸類為頑皮或幼稚惡作劇。
案件編號：HCCC302/2023