Goobne Chicken荃灣店用簡體中文宣傳惹風波 店方致歉：即時下架

韓式烤雞餐廳品牌「Goobne Chicken」在香港分店陷入宣傳風波。該品牌在荃灣荃新天地的分店近日被發現宣傳物品使用簡體中文製作，引發網民爭議，該店隨即表示致歉，指是店方與同南韓團隊合作時，未審核清楚就直接上架，目前已即時拆除所有海報，及會檢討審核流程。
社交平台Threads昨日有網民發帖稱，「Goobne原來唔係做香港人生意」，可見在Goobne Chicken其中一分店的宣傳物品「你想要吃哪一款雞肉？」，比較一般油炸雞及貢乃烤雞的內容，字眼均使用簡體中文製作，帖文引發網民熱議，有人批評店方為何不同時使用繁體字，「起碼繁簡都有啦」、「如果想出簡體，麻煩繁簡英」，亦有人揚言會杯葛該店。
未留意顧客對表達方式有不同感受
Goobne Chicken的官方Threads帳號及後於帖文回應表示致歉，「就今次宣傳物料嘅失誤，我哋真心同大家致歉」，店方解釋是荃灣店單獨與南韓團隊合作時，未有審核清楚就直接上架，目前已經即時拆除所有海報，再次對造成不便感抱歉，店方會檢討審核流程。
有聲稱是Goobne Chicken荃灣店店長的網民亦於Threads發文稱，對於店內宣傳物品引起部分顧客及市民關注同不適，對此深感抱歉。他解釋有關宣傳物品設計由南韓方面製作，使用前未有充分留意到香港本地對相關表達方式可能有不同理解及感受。收到相關意見後，已經即時將有關宣傳物品撤走，今後會更仔細審視宣傳內容，亦會更加重視本地顧客觀感感受，避免同類情況再次發生。