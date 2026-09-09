Goobne Chicken荃灣店用簡體中文宣傳惹風波 店方致歉：即時下架

韓式烤雞餐廳品牌「Goobne Chicken」在香港分店陷入宣傳風波。該品牌在荃灣荃新天地的分店近日被發現宣傳物品使用簡體中文製作，引發網民爭議，該店隨即表示致歉，指是店方與同南韓團隊合作時，未審核清楚就直接上架，目前已即時拆除所有海報，及會檢討審核流程。

社交平台Threads昨日有網民發帖稱，「Goobne原來唔係做香港人生意」，可見在Goobne Chicken其中一分店的宣傳物品「你想要吃哪一款雞肉？」，比較一般油炸雞及貢乃烤雞的內容，字眼均使用簡體中文製作，帖文引發網民熱議，有人批評店方為何不同時使用繁體字，「起碼繁簡都有啦」、「如果想出簡體，麻煩繁簡英」，亦有人揚言會杯葛該店。