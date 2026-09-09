大埔宏福苑五級火｜屋宇署向鴻毅、宏業及董事等4人提出259項檢控

屋宇署今日(9日)就大埔宏福苑火災所涉大型樓宇維修工程，向兩間公司及4名人士提出合共259項檢控，包括涉嫌准許或授權在進行建築工程時使用欠妥的或不符合《建築物條例》條文的物料、准許或授權進行建築工程，而檢驗或工程進行方式導致有人受傷及財產損毀、沒有妥善監督修葺工程等。

涉以非阻燃物料 掩蓋 致火勢蔓延

宏福苑火災後，屋宇署和房屋局獨立審查組全力調查涉事大維修工程。調查顯示，工程顧問公司聘用的註冊檢驗人員沒有妥善監督訂明修葺及沒有確保該建築物安全或已被致使安全；而工程總承建商及工程顧問公司在工程進行期間涉嫌准許或授權使用非阻燃的棚網及帆布、非阻燃的發泡膠板遮擋窗戶，以及移除樓梯走火通道的窗戶，開設俗稱「生口」的開口，並以非阻燃物料作掩蓋，令火勢迅速蔓延，並阻礙逃生，最終導致168人死亡及79人受傷。