兩警一漢涉冒國安警串謀詐騙獲撤控 律政司：經考慮案件相關情況

兩名男警務人員及一名退休漢涉嫌冒充香港警務處國家安全處人員，串謀詐騙一名張姓男子交出款項，稱對方需要結清與兩間公司之間的交易。3人同被控一項「串謀詐騙」罪，辯方上年11月申請「永久擱置聆訊」，控方則指此「有機會觸及」維護國家安全，申請閉門審理獲批。案件周一（7日）在區域法院進行非公開的提訊程序，傳媒及公眾不可旁聽，由法官姚勳智處理。司法機構提供的資料顯示3名被告已獲撤控。律政司發言人回覆傳媒指，經考慮案件所有相關情況和《檢控守則》後，律政司已就相關案件撤回控罪。

3名被告為李雪輝（58歲，退休人士）、及均報稱為公務員的鄧栩洋(30歲)和莊港偉(46歲)，同被控一項串謀詐騙罪，即於2022年2月14日至5月24日，在香港，一同串謀及與其他身分不詳的人串謀，以不誠實手段詐騙張姓人士同交出款項，以結清「深圳南坡浮法玻璃公司」與「中科創新產業投資有限公司」之間的交易，正如三名被告向張虛假地表示他們是香港警務處國家安全處人員所表明。李雪輝另被控一項屬交替控罪的「假冒公職人員」罪，指他在2022年4月1日，在中環麥當勞道豪華閣某樓層假冒公職人員，即香港警務處國家安全處人員。

指有機會觸及維護國安 案件原定於去年11月10日在區域法院開審時，李及莊聯合申請永久擱置聆訊，辯方當時指出，相關證供可能觸及敏感國家資訊。控方表示與辯方商討後，認為有關申請「有機會觸及」維護國家安全，申請閉門審理「永久擱置聆訊」的申請，獲當時區域法院暫委法官彭亮廷批准。彭官指基於控辯雙方聯合申請，以及控方稱辯方披露的資料，有機會觸及「敏感的國家安全資料」或「敏感的國家議題」，同意應採取謹慎及預防性態度，以處理有關「永久擱置聆訊」申請，信納現時情況符合《刑事訴訟程序條例》第122條及第123條所述，尤其第123條(1AA)款(d)項所指「其他正當目的」，與所述情況較為相關。彭官命令出於謹慎考慮進行閉門聆訊，並命令公眾及傳媒離場，但強調刑事審訊應該開放予公眾人士，以公開形式進行。

案件編號：DCCC 1018/2022