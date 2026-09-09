廟街女人街7檔主被捕　海關檢100萬元冒牌貨包括牙齒參差Labubu

香港海關上周四(3日)及昨日(8日)在油麻地及旺角採取特別執法行動，打擊售賣冒牌物品活動，檢獲約3,100百件冒牌物品，包括手袋、手錶及玩具，估計市值約100萬元。 海關早前於旅遊熱點巡查期間，發現油麻地和旺角有商戶售賣懷疑冒牌物品。經調查後，海關人員於上述期間採取執法行動，掃蕩9個位於油麻地廟街及8個位於旺角通菜街的固定小販攤檔，檢獲一批懷疑冒牌物品，包括手袋、衣服和玩具。行動中，海關拘捕1男6女，年齡介乎34歲至65歲。案件仍在調查中，不排除有更多人被捕。

4招分辨真假Labubu 海關表示，涉案小販攤檔低至市場零售價四分之一的價錢，出售懷疑冒牌物品，包括假冒CHANEL、COACH、YSL、Dior等名牌手袋，以及勞力士手錶等。其中一件冒牌Labubu玩具，由於成本、技術等種種原因，冒牌貨包裝盒印刷粗糙、色彩暗淡、線條模糊，亦未必貼有防偽標籤，內裏的冒牌玩具牙齒數量並非9隻、排列參差，還會有膠水及顏色不均勻情況。海關提醒消費者，可透過官方防偽標籤查詢，輸入防偽碼後可以確認為正貨，假貨包裝盒的防偽碼在輸入時則會顯示為「防偽碼錯誤」。

內地國慶黃金周將至，海關會繼續加強巡查和執法，嚴厲打擊各類售賣冒牌物品活動，全力保障本地消費者及訪港旅客的權益。另外，海關提醒本地消費者及訪港旅客應光顧信譽良好的店鋪，如有懷疑，應先向有關商標持有人或其代理商查詢。