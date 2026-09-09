涉收賄47萬美元加密貨幣認證虛假備用信用證　前銀行經理還押9.18判刑

一名早前被廉政公署起訴的前銀行經理，今日(9日)在區域法院承認串謀一名金融科技公司職員及其同黨收賄，即總值逾47萬美元的加密貨幣「泰達幣」，在沒有銀行授權下非法認證多份虛假文書，為多項與保險相關投資交易作為擔保。法官練錦鴻將案件押後至9月18日判刑，期間被告還押懲教署看管。

被告林俊賢(32歲)，承認一項串謀使代理人接受利益罪名，違反《防止賄賂條例》及《刑事罪行條例》。他另一項串謀使用虛假文書罪名，則由法庭存檔。案發時被告任職建行(亞洲)銅鑼灣零售分行個人銀行業務部客戶經理，負責為個人客戶提供零售銀行服務，其職責從不涉及處理銀行商業信貸及信用證申請，銀行亦從沒有授權他處理相關事宜。