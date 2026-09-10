綠色建造team up！香港建築業首個 「供應鏈ESG約章計劃」啟動

計劃啟動儀式匯聚超過100位業界人士，場內並設多個主題展位，展示建造業供應鏈ESG解決方案。主辦方向超過40家分判商及供應商成為首批參與計劃的企業頒授計劃證書，以肯定和表揚他們對ESG及綠色建造的承諾，同時發揮帶頭作用，鼓勵更多產業鏈上下游企業承擔社會責任。透過生產力局「ESG一站通」平台，為參與企業提供專業線上評估工具（「ESG One 績效卡」）、市場資訊及針對性輔導，協助中小企以有限資源實現最大效益。

為響應國家「十五五」規劃推動綠色轉型及落實「雙碳」戰略目標，中建香港聯同生產力局，早前於中聯辦及財經事務及庫務局代表見證下，正式啟動香港建造業首個「供應鏈 ESG 約章計劃」。計劃旨在凝聚產業鏈上下游夥伴，搭建 ESG 評估、能力建設與交流協作機制，推動建造業供應鏈實現綠色升級。

中國建築國際集團高級副總裁張杰先生致歡迎辭時指，今年是「十五五」開局之年，國家正加快經濟社會發展全面綠色轉型，積極穩妥推進碳達峰碳中和，並大力培育綠色低碳產業。參與約章有助業界提升競爭力，及早建立ESG管理體系，在投標和項目中搶佔先機。

財經事務及庫務局副局長陳浩濂先生, JP則指出，當前全球經濟格局複雜多變，中小企在營運上面對不少挑戰，綠色轉型有助中小企降低營運成本、提升效率，在競爭中站穩陣腳，實現長遠可持續發展。不過若要做好ESG的話，則離不開資金支持，他相信香港有能力為綠色轉型提供充足的資金和創新工具，期望計劃能成為示範，鼓勵更多中小企積極參與綠色轉型。

生產力局首席技術總監張梓昌博士表示，今次生產力局與中建香港合作，希望結合雙方經驗和網絡，推動更多實用綠色方案落地，協助建造業界提升效率，減低碳排放，一同為建設智慧、宜居、可持續的香港盡一分力。

ESG 發展新趨勢 打開融資新空間

活動當天同步舉辦「築建新質生產力．引領綠色供應鏈」專題研討會，邀請生產力局綠色生活與創新部ESG與智能方案助理首席顧問周曄、建造業議會環境及可持續發展專責委員會主席梁維健、中建香港可持續發展主管何志輝、恒基兆業地產有限公司主席辦公室顧問及可持續發展主管于正人，以及海旭綠碳科技有限公司產品總監何啟康分享。

專題研討會以「築建新質生產力．引領綠色供應鏈」為題，分享建造業ESG轉型的趨勢及對業界的價值。當中，梁維健建築師分享指，建造業議會已就協助建造業減碳轉型訂定三大方向：第一是工地電氣化和潔淨能源、第二是做好拆建建築管理及循環再造、第三是高效建築和建造數碼化，議會亦會透過建造業創科基金資助及人才培訓，協助業界轉型。