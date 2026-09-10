神舟二十三號天宮課堂示範水珠乒乓科學實驗 港生受黎家盈啟發 立志投身航天業

首位港產太空人黎家盈升空至今約3個半月，相信不少人對其太空生活均感好奇。她在昨舉行的「天宮課堂·港澳專場」中聯同兩名航天員親身解答港澳學生疑問，遙距向港澳學生講解航天知識、示範失重環境下的各種實驗，揭開天宮生活的神秘面紗。有學生受其啟發，決心投身航天科技行業。行政長官李家超指，黎家盈經歷證明香港人的「航天夢」非遙不可及，勉勵年輕一代勇於追夢。 港澳特區政府與中國載人航天工程辦公室共同主辦「天宮課堂」昨早約9時50分黎家盈母校荃灣公立何傳耀紀念中學舉行，歷時約1個半小時。由神舟二十三號乘組指令長朱楊柱，以及航天員張志遠和黎家盈擔任「太空教師」。行政長官李家超、教育局長蔡若蓮，以及逾200名來自港澳中小學師生、專上學生等齊集學校禮堂觀課。

李家超致辭時表示，黎家盈的故事告訴香港人，航天夢並非遙不可及，期望年輕一代以航天員為榜樣，努力裝備自己，勇敢追夢，用智慧與汗水，為服務國家建設航天強國而努力。 3名航天員透過即時連線先向港澳學生打招呼，黎家盈更以廣東話介紹空間站內的生活飲食，包括紅燒肉、佛跳牆等特色菜。她又透露，空間站設有熱風烘烤機，不但可親手烤雞翼，亦能焗製小蛋糕，令她想起最愛的香港小食——雞蛋仔。 太空睡眠區擺放子女畫作及家庭照 課堂期間，黎家盈亦帶領同學參觀睡眠區，展示其睡眠艙內擺放的子女畫作及家人照片等。之後，她示範在失重環境下擰濕毛巾，更與朱楊柱上演一場「水珠乒乓球」對打，讓學生認識微重力環境下的物理現象。

空間站亦設有太空跑台核心、肌肉鍛煉裝置等。黎家盈透露，為應對長期失重導致的肌肉萎縮等風險，航天員每日須花1至2小時鍛煉身體。 問答環節上，有小六學生提問太空與地面進食的分別。黎家盈指，由於太空缺乏重力，食物和餐具均須以魔術貼固定；打開包裝時更要格外小心，避免食物四處飄散。 昔日班主任感欣慰 冀學生以黎家盈為榜樣 今次「天宮課堂」讓母校師生深感自豪。何傳耀紀念中學教師陳潔芝憶述，她30多年前大學畢業後初執教鞭，任黎家盈中二及中三班主任。當年那名活潑開朗的女生，如今成為萬眾矚目的航天員，並為國家航天事業作出貢獻，令她倍感欣慰。她相信今次課堂對學生意義重大，期望學生以黎家盈為榜樣，勇敢追夢。

該校中六學生陳梓祺表示，對師姐能成為航天員感到十分自豪，希望未來亦能像她一樣貢獻國家。 中五學生︰因活動深受啟發 至於聖公會林護紀念中學中五學生陳景霖表示，能夠透過天宮課堂與航天員即時連線，感到十分難得。當見證在空間站內可利用焗爐製作小蛋糕時，更令他大感震撼。他坦言一向喜歡理科，今次活動令他深受啟發，決心以投身航天科技領域為目標。但他笑指，即使未必有機會成為航天員，亦希望加入背後龐大的科研團隊，為國家航天事業作出貢獻。

航天員與學生天地對話Q&A(部分) Q：太空進食與地面有甚麼分別？ A(黎家盈)：由於太空沒有重力，食物和餐具須用魔術貼固定，打開包裝要格外小心，避免食物四處飄散。 Q：整個訓練過程中，哪一項挑戰留下深刻印象？ A(黎家盈)：沙漠生存、72小時睡眠剝奪及為期6日的洞穴訓練。 Q：蜘蛛在太空能正常吐絲結網嗎？ A(朱楊柱)：國際空間站曾進行有關研究，在太空失重環境下，蜘蛛織網比地面更對稱，並以光作定向輔助，代替重力。 Q：中國空間站養過甚麼動物？

A(張志遠)：空間站養過小老鼠、斑馬魚、果蠅、渦蟲等。 Q：空間站會否運用人工智能幫助航天員工作？ A(黎家盈)：空間站已開展相關試驗研究，如悟空AI大模型及艙內飛行機械人「小航」等。 *備註 Q：學生；A：航天員