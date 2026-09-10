一帶一路高峰論壇在港舉行 見證逾60份合作備忘錄簽署

第十一屆「一帶一路高峰論壇」昨起一連兩日在港舉行，吸引逾6,000名來自世界各地的政商界人士參與，其中逾100名政商領袖發言，並有逾100個代表團出席。論壇期間將見證逾60份合作備忘錄簽署，進一步拓展「一帶一路」合作空間。行政長官李家超稱，香港可作為共建「一帶一路」經濟體通往中國內地及國際市場的重要門戶，而各經濟體亦能連結香港與相關區域，形成互聯互通的樞紐網絡，創造更多發展機遇。

「一帶一路高峰論壇」由特區政府及貿發局合辦，今屆以「推動高質量發展 共啟新征程」為主題。行政長官李家超在開幕禮致辭，烏茲別克總理阿里波夫、烏拉圭副總統科塞及老撾副總理沙倫賽發表特別演講，商務部副部長鄢東及國務院國資委副主任李鎮亦出席並致辭。