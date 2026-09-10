一帶一路高峰論壇在港舉行 見證逾60份合作備忘錄簽署

第十一屆「一帶一路高峰論壇」昨起一連兩日在港舉行，吸引逾6,000名來自世界各地的政商界人士參與，其中逾100名政商領袖發言，並有逾100個代表團出席。論壇期間將見證逾60份合作備忘錄簽署，進一步拓展「一帶一路」合作空間。行政長官李家超稱，香港可作為共建「一帶一路」經濟體通往中國內地及國際市場的重要門戶，而各經濟體亦能連結香港與相關區域，形成互聯互通的樞紐網絡，創造更多發展機遇。
「一帶一路高峰論壇」由特區政府及貿發局合辦，今屆以「推動高質量發展 共啟新征程」為主題。行政長官李家超在開幕禮致辭，烏茲別克總理阿里波夫、烏拉圭副總統科塞及老撾副總理沙倫賽發表特別演講，商務部副部長鄢東及國務院國資委副主任李鎮亦出席並致辭。
李家超稱，一帶一路倡議植根於不同文化交流歷史，並為共同發展提供藍圖。香港作為中西文化交匯點，匯聚資本、人才和企業，近年積極拓展夥伴網絡。他指，曾率領高級別商貿代表團訪問13個一帶一路國家，涵蓋東盟、中東及中亞地區，累計達成逾250份合作備忘錄及協議，涉及政策溝通、貿易投資及企業支援等範疇。
貿發局主席馬時亨表示，在充滿風險和不確定性的全球環境下，市場多元化已成企業持續發展的必要策略，而「一帶一路」倡議正正透過加強互聯互通，將發展潛力轉化為合作機遇和實際成果。香港作為重要商業平台，將繼續發揮「內聯外通」優勢，連接內地與環球市場。
論壇期間見證特區政府與多個海外政府及機構簽署7份合作備忘錄，涉及孟加拉國、哈薩克、摩洛哥、泰國、土耳其、津巴布韋及烏茲別克等地，推動雙邊合作和交流。另亦見證約55份涵蓋不同領域的合作備忘錄，連同論壇前後落實的新項目及交易，總值超過31億美元。
論壇匯聚商界領袖探討合作機遇，議題涵蓋商貿、綠色科技、物流、人工智能及新質生產力等領域。大會首設智庫對話環節促進專家學者交流，並加入大學參與元素，展示本地科研成果及人才優勢，助力香港發展成國際教育樞紐。