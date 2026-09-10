董建華逝世│多名前高官對董建華離世感難過 葉劉：慈祥前輩與上司

多名曾加入前特首董建華班子的前高官，都對他的離世感到難過。時任保安局長葉劉淑儀讚揚他勇於履行憲制責任，雖然當年未能成功推動《基本法》第23條立法，但其為維護國安所展現的擔當令人敬佩，又稱自己很榮幸可參與這工作。時任財政司長唐英年形容董建華是傑出領袖，成功帶領香港開啟「一國兩制」發展新局，對香港安定繁榮的貢獻居功至偉。 現為行政會議召集人的葉劉淑儀指，對董建華病逝表示深切哀悼，提到曾與他共事約7年，讚揚對方是一位非常慈祥的前輩與上司，總是用心聆聽並關心下屬，並擁有寬廣視野與遠見卓識。

作為首任及第二任特首，葉劉淑儀稱對方為「一國兩制」在香港成功實踐奠下良好、堅實基礎，並勇於履行憲制責任、積極推動《基本法》第23條立法，「雖然當年未能成功，但他為維護國家安全所展現的擔當令人敬佩」，又很榮幸當時能參與這項工作。她又稱，董建華2002年推行高官問責制，廣納社會人才加入政府，為管治體制帶來正面及深遠影響。

唐英年

唐英年：助文化沙漠變文化中心 特區成立初期獲邀加入行政會議，其後加入董建華班子並先後出任前工商及科技局長、前財政司長的全國政協常委唐英年，形容董建華是傑出領袖，成功帶領香港回歸祖國，開啟「一國兩制」發展新局，對香港安定繁榮的貢獻居功至偉。他有幸曾與董建華共事，親身感受到對方對香港的深厚情懷，以及迎難而上的堅毅精神，又提到對方協助香港由文化沙漠發展成文化中心。 前財政司長梁錦松對董建華逝世表示悲傷難語，形容他不只是上司，更是恩師，更陪同香港走過不少艱難歲月，相信香港人會記得董建華，歷史會記得董建華。財經事務及庫務局前局長馬時亨昨憶述董建華時哽咽，提到如非董建華邀請，他就不會加入政府。

兩任特首辦副私人秘書發文哀悼 先後在行政長官辦公室出任董建華副私人秘書的公務員事務局前局長聶德權與政制及內地事務局前局長譚志源，同樣發文哀悼董建華離世。聶德權憶述，2000年獲公務員事務局向董建華提出，希望安排他到哈佛大學甘迺迪政府學院進修，得到董建華大力支持並鼓勵；又說每年農曆新年都會安排特首辦的舊同事，到他家中團拜。譚志源則稱，擔任副私人秘書是其30年政務生涯中，最值得懷念及感到自豪的年日。 全體議員將秉董信念

此外，立法會全體議員沉痛哀悼董建華逝世，主席李慧琼稱董建華畢生愛國愛港，胸懷家國，勇於承擔，並成功貫徹「一國兩制」、「港人治港」、高度自治，並向國際社會說好香港故事，為香港在關鍵時刻平穩過渡、光榮回歸祖國，寫下開創性的歷史篇章，是「一國兩制」的傑出貢獻者。 李慧琼讚揚董建華宅心仁厚，以理以德服人，立法會全體議員定當秉持董建華的「香港好，國家好；國家好，香港更好」信念，繼續發揮香港獨特優勢貢獻國家。