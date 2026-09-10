董建華逝世│八萬五建屋推23條不逢時 八年施政謀劃 多項長遠政策留印記

香港首任行政長官董建華周二(8日)辭世。作為香港回歸後首位行政長官，董建華在8年任期內推動多項影響深遠的政策，既為香港發展奠下重要基礎，亦曾引起社會廣泛討論。其中，為增加房屋供應及紓緩樓價壓力而提出的「八萬五建屋計劃」，因其後遇上亞洲金融風暴致樓市下跌，成效備受爭議；沙士過後推動內地居民赴港自由行，則為本港經濟復甦注入動力，同時對社會民生帶來長遠影響。至於任內推動《基本法》23條立法，更成為其施政生涯最具爭議的議題之一，觸發50萬人上街遊行。草案最終撤回，政府民望亦受到衝擊，其後董建華於2005年向中央請辭，結束近8年的特首任期。

董建華任內在房屋、教育及政制發展等範疇推動長遠政策。其中面對九十年代香港炒樓風氣盛行，遏抑高樓價成為他上任後的必要任務；在首份《施政報告》中提出「八萬五建屋計劃」，目標每年興建不少於8.5萬個住宅單位，希望在10年內讓七成家庭能夠自置居所，改善居住環境。 惟計劃公布後即遇上亞洲金融風暴，重創本港經濟，失業率上升，樓價暴跌，八萬五政策更被外界視為是樓價大跌的主因。至2000年接受電視專訪時，被問及會否調整八萬五目標，他回應：「從98年就再沒有說過八萬五這個字眼，你說還存不存在？」正式表明當年所訂下的目標，已不再作為施政方向。

自由行助經濟復甦 帶來社會新挑戰 經歷九七亞洲金融風暴後，2003年沙士疫情再度重創本港經濟，失業率一度飆升至8.7%，30萬人無工開。董建華向中央政府爭取並倡議放寬內地居民來港旅遊限制，獲中央全力支持並納入《內地與港澳關於建立更緊密經貿關係的安排》(CEPA)框架，推出「港澳個人遊」(自由行)政策，大量旅客來港對疫後復甦發揮重要作用。惟自由行政策如「雙面刃」，訪港旅客增加，兩地在生活習慣及文化上的差異浮現，加上水貨活動等問題，以及部分公共設施及社區承載能力面對壓力，港人怨聲載道，出現中港矛盾。

數碼港 中藥港展現前瞻思維 此外，董建華任內亦提出發展「數碼港」及「中藥港」。其中，數碼港在推出初期外界憂淪為地產項目；至於「中藥港」計劃則因研究後認為未具備落實條件而擱置。時至近20年後，有意見則認為，董建華在推動產業多元化方面展現一定前瞻視野，其部分政策理念在多年後漸得到實踐。 推23條 觸發50萬人遊行 掀最大爭議的要數2003年推動23條立法；市民憂影響言論自由，加上沙士後經濟仍未復甦，民怨下觸發50萬人上街大遊行。同年9月，董建華宣布撤回立法草案，並在記者會上表示七一遊行令他徹夜難眠，並表明過去6年絕對沒有向中央提出請辭：「如果我決定走，是一個好容易的決定……但如果要留下來是好艱難，要有勇氣。」

2005年，董建華以腳痛為由向中央請辭。提早離任的董建華未有退出政治舞台，其後獲委任為全國政協副主席，並成立中美交流基金會，積極參與中美民間外交事務。習近平在2012和2015年，分別以國家副主席和國家主席身份訪美，董建華均有同行，在促進中外交流方面發揮作用。 成立「團結香港基金」為政策獻計 卸任行政長官後，相隔近10年後，董建華於2014年成立智庫「團結香港基金」，就不同等議題提出建議。反修例風波發生後的翌年、2020年，董建華又與另一名前行政長官梁振英共同發起「香港再出發大聯盟」，支持政府施政，穩定香港局面。

董建華多年來在眾多場合說「香港好，國家好；國家好，香港更好」的理念。2019年9月29日，國家主席習近平在北京向他頒授「『一國兩制』傑出貢獻者」國家榮譽稱號，對其政治生涯給予極高肯定。 回顧董建華的施政生涯，不少政策在提出時雖曾引起爭議，但其中不少理念其後逐漸成為香港發展的重要方向。前中央政策組首席顧問劉兆佳表示，董建華有不少政策高瞻遠矚，但因無政黨背景、欠缺政治力量支持，令好多政策在推行時都受到掣肘。