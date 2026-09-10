董建華逝世│享年89歲 港澳辦：「一國兩制」傑出貢獻者 一生愛國至誠愛港至深

全國政協原副主席、香港特別行政區首任及第二任行政長官董建華，周二晚上在親人陪伴下於養和醫院逝世，享年89歲。噩耗傳出後社會各界深感悲痛與惋惜，中央港澳辦致唁電致哀，對其親屬表示深切慰問；並指其是「一國兩制傑出貢獻者、著名的愛國人士、傑出的社會活動家、中國共產黨的親密朋友」，讚揚他一生愛國愛港、立場堅定。另外，現任及歷任香港特首紛紛致哀，其中特首李家超指，董建華畢生為香港所作的巨大貢獻將永存他們心中；全國政協副主席、前特首梁振英亦形容董「宅心仁厚、以理服人，為我輩典範」。

董建華辦公室前晚深夜公布，89歲的董建華在親人陪伴下於養和醫院逝世，並表示「董建華為人剛正不阿，胸懷家國，鞠躬盡瘁，其高風亮節的精神，將永垂不朽，長存心中。」為表達哀悼，特區政府多個部門官網及立法會昨早將首頁轉為黑白，包括香港政府一站通、行政長官等官網，只餘下國徽、區徽仍然是彩色。

港澳辦：致力國家發展 倡言「香港好國家好」 中央港澳辦昨向董建華夫人董趙洪娉致唁電，對董建華逝世表示沉痛哀悼，並對其親屬表示深切慰問。唁電形容董建華擔任行政長官的時期是「一國兩制」由科學構想轉化為生動實踐的開創性階段。在此期間，董建華全面準確、堅定不移地貫徹「一國兩制」、「港人治港」及高度自治方針，並全面落實《香港基本法》。 此外，董建華堅定支持國家改革開放和現代化建設，高度重視並發揮香港的獨特優勢，積極推動香港與內地的交流合作；充分利用自身深厚的人脈與廣泛影響力，廣交海內外朋友，為促進中國與世界各國的交往發揮了重要作用。港澳辦又提到，董建華在卸任行政長官後，繼續以國家及香港的根本利益為重，形容其一生是「愛國的一生、奮鬥的一生、奉獻的一生」；「香港好，國家好；國家好，香港更好」是其名言，也是畢生貢獻國家、服務香港的生動寫照，「為世人樹立了光輝的榜樣，永遠值得我們尊敬和懷念」。

李家超深感哀痛：對香港貢獻尤多 現任及歷任行政長官亦發表公開聲明致哀。特首李家超代表特區致以深切慰問，指董建華領導香港順利回歸、落實「一國兩制」與《基本法》，並帶領香港抵禦金融風暴及奠定長遠競爭力基礎。全國政協副主席梁振英發文哀悼，指其獲國家高度信任、落實「港人治港」並高瞻遠矚謀劃長遠發展。 曾與董建華共事的前特首曾蔭權則表示，「悲痛之情油然而生，昔日共事的點滴紛至沓來，心中滿是哀思與惋惜。」稱董建華成功領導香港實現平穩過渡，有效維護政治、經濟及社會各方面的發展勢頭，並以高瞻遠矚的目光，積極部署香港的長遠發展策略。在董建華任內擔任社會福利署署長的林鄭月娥亦向董建華辦公室發慰問信，指董建華洞悉香港社會的深層次問題，為房屋、教育和安老工作訂定長遠發展計劃，充分體會他對老人家的關愛。

生於航運世家 2021年9月最後露面 生於航運世家的董建華1937年在上海出生，為「船王」董浩雲長子。隨後移居香港並在英美完成學業及工作，1969年返港打理家族生意；回歸前獲委任為基本法諮詢委員會委員、港事顧問及行政局議員等公職正式踏入政界；並在1996年以八成得票率(320票)當選首任香港特區行政長官。 董建華任職特區行政長官期間面對多次重大危機與爭議(詳細新聞見A4)，回應傳媒提問時更會爆出不少金句，當中「香港好，國家好；國家好，香港更好」，經常掛在口邊。董建華於2002年連任第二屆行政長官，惟於2005年3月以「腳痛」等健康理由請辭，提早結束第二屆任期。他於2005至2023年出任全國政協副主席，並活躍於中美外交及創辦團結香港基金推動政策研究。董建華2006年獲頒大紫荊勳章，2019年獲北京授予「一國兩制」傑出貢獻者國家榮譽稱號。自2021年9月接受心臟手術後休養，此後未再公開露面。