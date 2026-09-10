建築物管理條例諮詢期將結束　陳學鋒：細節落實存兩大隱憂需再討論

政府就《建築物管理條例》提出修訂建議，公眾諮詢期將於明日(11日)結束。民建聯立法會議員陳學鋒今早(10日)在電台節目表示，民建聯在總體方向上支持是次修例，但修訂在細節落實上存在兩大隱憂，包括會議場地不足，法團難以尋找足夠空間開會；其次是管理公司需要加派人手協助維持會場秩序及處理授權書，將增加大廈的管理成本，因此落實及執行細節需再討論。
電子投票系統有技術细節及限制
為解決上述問題，民建聯建議政府建立電子投票系統，並探討利用「智方便」作為身份核定系統進行登記及授權，不過陳學鋒承認有技術细節及限制，例如長者操作相關軟件時會遇到一定困難、需確保電子化不會剝奪海外業主的投票權益，系統需要與土地註冊處的資料相結合，並處理一人持有多個物業，及或物業由公司持有等，在技術問題上都需要跟進。
倡定期隨機抽查防虛假授權書
對於修例建議完善委任代表文書制度，如限制獲授權人必須為業主親屬或同屋苑業主，且每人持有授權票上限不得超過大廈單位總數的2%或20張。陳學鋒坦言，此限制令法團和管理公司陷入「兩難」局面，法團和管理公司難以界定「親屬」，亦難以要求獲授權人出示出生證明、結婚證書等文件。限制若適用於聘請管理或清潔公司等非大維修的日常運作，可能導致日常會議因出席率不足而無法召開，另一情況是部分大廈長期被大業主壟斷管理，小業主需透過收集授權書來發聲，限制上限將使小業主難以改變現狀。
為此，民建聯建議放寬親屬關係的核實限制，並提出由當局進行定期、精準的隨機抽查，集中在正進行大維修、授權書數量較多的大型大廈，每次抽查約1%至2%的授權書以確認業主授權的真實性，若發現虛假比例高則適度調升比例，同時建議政府考慮增設「維修代辦」服務，由第三方機構處理，有助切斷個別業主與承辦商的利益關係，可大幅減低大維修中的圍標風險。