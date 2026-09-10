建築物管理條例諮詢期將結束　陳學鋒：細節落實存兩大隱憂需再討論

政府就《建築物管理條例》提出修訂建議，公眾諮詢期將於明日(11日)結束。民建聯立法會議員陳學鋒今早(10日)在電台節目表示，民建聯在總體方向上支持是次修例，但修訂在細節落實上存在兩大隱憂，包括會議場地不足，法團難以尋找足夠空間開會；其次是管理公司需要加派人手協助維持會場秩序及處理授權書，將增加大廈的管理成本，因此落實及執行細節需再討論。

電子投票系統有技術细節及限制

為解決上述問題，民建聯建議政府建立電子投票系統，並探討利用「智方便」作為身份核定系統進行登記及授權，不過陳學鋒承認有技術细節及限制，例如長者操作相關軟件時會遇到一定困難、需確保電子化不會剝奪海外業主的投票權益，系統需要與土地註冊處的資料相結合，並處理一人持有多個物業，及或物業由公司持有等，在技術問題上都需要跟進。