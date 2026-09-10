搵工｜6公務員職系招聘9.12展開　大學三年級生可投考

政府將於本周六（12日）展開2026至27年度聯合招聘政務主任、二級行政主任、助理新聞主任（一般工作）、二級助理貿易主任、二級管理參議主任及二級運輸主任的工作。申請人必須透過公務員事務局網頁的網上申請系統遞交申請，截止申請日期為10月2日晚上11時59分。
所有符合相關入職條件的香港特別行政區永久性居民，以及正修讀大學學士學位或同等學歷、並將在2026至27或2027至28學年畢業的學生，均可投考。各職位的招聘目標如下：
職位
招聘目標人數
政務主任
40
二級行政主任
100
助理新聞主任（一般工作）
10
二級助理貿易主任
4
二級管理參議主任
14
二級運輸主任
11
合資格的申請人會獲安排應考12月5日在香港舉行的聯合招聘考試，並必須具備：
（一）綜合招聘考試兩張語文試卷（中文運用和英文運用）的二級或獲接納為等同的成績；
（二）綜合招聘考試能力傾向測試的及格成績；及
（三）「基本法及香港國安法測試」（學位／專業程度職系）的及格成績。
尚未取得上述綜合招聘考試／「基本法及香港國安法測試」所需成績的人士也可提交申請。局方會安排前者參加於12月5日在香港舉行的特設綜合招聘考試；而後者則須另行報考數碼化「基本法及香港國安法測試」（學位／專業程度職系），並在12月5日前取得及格成績方會獲考慮聘用。
可選擇香港以外7城市應考
申請人亦可選擇於12月5日在北京、上海、倫敦、紐約、多倫多、溫哥華及悉尼的其中一個場地應考聯合招聘考試。同時，香港以外的綜合招聘考試及紙本形式的「基本法及香港國安法測試」（學位／專業程度職系）將於同日在該7個城市舉行，有需要的申請人可於網上另行報名。