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出版：2026-Sep-10 11:29
更新：2026-Sep-10 11:29

搵工｜6公務員職系招聘9.12展開　大學三年級生可投考

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6個公務員職系招聘9.12展開，大學三年級生可投考。(資料圖片)

6個公務員職系招聘9.12展開，大學三年級生可投考。(資料圖片)

政府將於本周六（12日）展開202627年度聯合招聘政務主任、二級行政主任、助理新聞主任（一般工作）、二級助理貿易主任、二級管理參議主任及二級運輸主任的工作。申請人必須透過公務員事務局網頁的網上申請系統遞交申請，截止申請日期為102日晚上1159分。

所有符合相關入職條件的香港特別行政區永久性居民，以及正修讀大學學士學位或同等學歷、並將在202627202728學年畢業的學生，均可投考。各職位的招聘目標如下：

職位

招聘目標人數

政務主任

40

二級行政主任

100

助理新聞主任（一般工作）

10

二級助理貿易主任

4

二級管理參議主任

14

二級運輸主任

11

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合資格的申請人會獲安排應考125日在香港舉行的聯合招聘考試，並必須具備：

  • （一）綜合招聘考試兩張語文試卷（中文運用和英文運用）的二級或獲接納為等同的成績；

  • （二）綜合招聘考試能力傾向測試的及格成績；及

  • （三）「基本法及香港國安法測試」（學位／專業程度職系）的及格成績。

尚未取得上述綜合招聘考試／「基本法及香港國安法測試」所需成績的人士也可提交申請。局方會安排前者參加於125日在香港舉行的特設綜合招聘考試；而後者則須另行報考數碼化「基本法及香港國安法測試」（學位／專業程度職系），並在125日前取得及格成績方會獲考慮聘用。

可選擇香港以外7城市應考

申請人亦可選擇於125日在北京、上海、倫敦、紐約、多倫多、溫哥華及悉尼的其中一個場地應考聯合招聘考試。同時，香港以外的綜合招聘考試及紙本形式的「基本法及香港國安法測試」（學位／專業程度職系）將於同日在該7個城市舉行，有需要的申請人可於網上另行報名。

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