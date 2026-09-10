搵工｜6公務員職系招聘9.12展開　大學三年級生可投考

政府將於本周六（12日）展開2026至27年度聯合招聘政務主任、二級行政主任、助理新聞主任（一般工作）、二級助理貿易主任、二級管理參議主任及二級運輸主任的工作。申請人必須透過公務員事務局網頁的網上申請系統遞交申請，截止申請日期為10月2日晚上11時59分。

所有符合相關入職條件的香港特別行政區永久性居民，以及正修讀大學學士學位或同等學歷、並將在2026至27或2027至28學年畢業的學生，均可投考。各職位的招聘目標如下：