外賣黑工｜議員倡平台引入「智方便」實名制　作雙重身份認證

全港有一萬多人透過外賣平台工作，當中7,000至8,000人活躍，預料當中8成的單車騎兵最受黑工影響。(資料圖片)

立法會議員早前聯同工會、三個外賣平台及政府代表，包括勞福局副局長何啟明、數字政策辦公室舉行會議，探討非法勞工從事外送員的問題。李廣宇表示，全港有一萬多人透過外賣平台工作，當中7,000至8,000人活躍，預料當中8成的單車及電單車「騎兵」最受黑工影響。他指有人在外賣平台合法註冊後，疑將外賣單派給黑工，因其送餐時間惹起懷疑，「正常人沒可能獲派咁多單」。另有物管公司指，不少外送員進行身份登記時，「奇怪地」只出示外地身份證件，反映黑工問題存在，建議利用「智方便」應用程式作為身份識別。

多個行業出現黑工問題影響本地勞工利益。勞工界立法會議員李廣宇今日（10日）接受電台訪問時，提出外賣平台可使用人臉識別技術，配合「智方便」進行雙重認證，協助打擊非法勞工，有外賣平台表明樂意嘗試。

李廣宇指出「智方便」人臉識別技術準確度高，同時只能在單一裝置安裝，再配合NFC功能，在手機感應身份證晶片進行雙重身份認證，連接入境處資料後，將更有效核實身份，比使用平台自行研發的人臉識別，更有效杜絕非法勞工。

他又指，智方便內設有動態二維碼，料物管公司可透過二維碼認證身份，毋須要求出示身份證。他說，會議上有外賣平台表明樂意嘗試。