國際調解院簽署國增至47個　鄭若驊冀成「一帶一路」潤滑劑

「一帶一路高峰論壇」第二日在會展舉行。國際調解院秘書長鄭若驊致辭時表示，國際調解院簽署國已由當初的37個增至47個，締約國亦增至16個，均是「 一帶一路」倡議的參與者，亦有成功案例，她指國際調解院可以成「一帶一路」合作的潤滑劑。

服務亦開放予非成員國及其企業

鄭若驊表示，國際調解院解決國家之間的爭端、國際商事爭端等，發展國家之間的友好關係和合作，服務亦開放予非成員國及其企業。國際調解院透過基於共識的多邊進程，充分體「一帶一路」倡議的「共商、共建、共享」精神。她舉例國際調解院早前成功處理的首宗涉及中國企業和新加坡企業的海事爭端案例，指出調解是高效、便捷、當事人可負擔的解決爭議方法。

她表示，在貿易金融等方面，更緊密合作意味更多合同受交易，但亦可能帶來更多爭端，當爭端發生時，關鍵不在於能否避免，而在於如何管理和解決。國際調解院架構下的調解，建立在自願的基礎上，旨在更加高效、更具成本效益，並讓當事方能夠自主掌控進程與結果。