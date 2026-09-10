車Cam直擊｜銅鑼灣七人車切線險撞被砵　73歲司機亮剪涉管攻擊性武器被捕(更新)

社交平台流傳一段車Cam片段，顯示周三（9日）兩名司機因在銅鑼灣邊寧頓街近怡和街位置為切線問題爭執，其中一名司機一度亮鉸剪指嚇另一名司機。警方於周四(10日)接獲相關報案，同日以涉嫌「管有攻擊性武器」拘捕涉案73歲男子。 事發於周三下午5時46分，28歲私家車男司機沿邊寧頓街行駛，右轉進入怡和街時，一部七人車突從右側車道越線，28歲私家車男司機於是響咹警示。73歲七人車男司機落車，走近對方私家車用鉸剪指嚇，之後揚長而去，28歲私家車男司機及後報警。

事發於周三(9日)下午5時46分，片主駕駛車輛由銅鑼灣邊寧頓街轉入怡和街時，右邊一輛豐田七人車突然切線駛入，險些釀成碰撞。 片主隨即響號示警及以粗口怒罵，身穿裇衫西褲的七人車司機疑因此不滿，在兩條行車線中間停車後，怒氣沖沖地手持鉸剪落車指嚇片主。片主質問「你嚇鬼呀」，七人車司機反嗆「我剪你呀」，又揚言「我最多坐監」。隨後雙方爆發激烈罵戰，互相以粗口謾罵，最終片主指出自己車上裝有行車記錄儀，七人車司機則一邊叫罵一邊返回車上，影片至此完結。

網民留言「報警就得㗎啦」 影片引起網民議論紛紛，有網民認為七人車司機觸犯法例，不但胡亂切線，更恐嚇及藏有攻擊性武器，理應報警處理，留言稱「報警就得㗎啦，唔好整污糟自己個口」、「恐嚇喎，仲要擸架撐，不小心駕駛、藏有攻擊性武器再加埋呢條罪，真係入去慢慢坐啦」。不過，有網民認為片主的態度同樣有問題，「佢唔啱，但你脾氣都好差，比人cut小小就響個長安咁嘈」，更有網民「食花生」稱「等睇結果」。