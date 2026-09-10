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出版：2026-Sep-10 13:02
更新：2026-Sep-10 13:02

傳統煙草產品統一包裝規定明刊憲 統一使用暗啡色 指定尺寸大小

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傳統煙草產品統一包裝規定明刊憲，統一使用暗啡色，指定尺寸大小。(鍾式明攝)

傳統煙草產品統一包裝規定明刊憲，統一使用暗啡色，指定尺寸大小。(鍾式明攝)

衛生署宣布，「統一傳統吸煙產品包裝設計」規定將於明日(11日)刊憲，訂明對受規管的吸煙產品零售包裝的物理特徵、顏色以及准示標記之詳細要求。​法例於明年3月1日生效，設有九個月過渡期。署方相信，措施可減低煙草產品整體吸引力和防止消費者低估健康風險。

衛生署表示，​政府實施統一包裝設計，訂明對受規管的吸煙產品零售包裝(即煙支封包、煙支長條盒和指明雪茄的零售盛器)的規定。​違例售賣或要求出售不符合規定煙草產品者的最高罰則為5萬港元。

參考外國經驗設尺寸大小

衛生署控煙酒辦公室主任林民聰表示，規定下煙包須維持長方形及指定的尺寸大小，高度須介乎85至125毫米，闊度為50至72毫米，深度則為10至30毫米，此標準基本上與現時市面上大部分煙草產品的大小相同，故日後不會有大幅度變動；規例禁止具有宣傳效果的印刷方法、壓印等。

是次尺寸限制較當局4月提出的為寬鬆，林民聰強調設計參考外國經驗，而非因業界先前指，「尺寸限制令4成產品賣唔到」，更指相關說法存誤導。

傳統煙草產品統一包裝規定明刊憲，統一使用暗啡色，指定尺寸大小。(鍾式明攝) 傳統煙草產品統一包裝規定明刊憲，統一使用暗啡色，指定尺寸大小。(鍾式明攝) 傳統煙草產品統一包裝規定明刊憲，統一使用暗啡色，指定尺寸大小。(鍾式明攝) WhatsApp Image 2026 09 10 at 12.54.13 (1) 香港香煙與健康委員會主席湯修齊、衛生署控煙辦公室主任林民聰及香港中文大學醫學院那打素護理學院教授李浩祥。(鍾式明攝) 香港香煙與健康委員會主席湯修齊、衛生署控煙辦公室主任林民聰及香港中文大學醫學院那打素護理學院教授李浩祥。(鍾式明攝)

使用統一暗啡色 圖像健康警告須輪換

包裝顏色必須統一使用俗稱「潘通 448C」的暗啡色，以降低產品吸引力。另外，​配合統一包裝設計，當局會向煙草商更新12款煙包上的圖像健康警告，並要求定時輪換以維持警示效果，圖像中亦設戒煙熱線。

准示標記​方面，林民聰強調，「措施並非叫煙草商所有標記或資料都列出，而是告訴他們哪些可以在煙包上面顯示。」如品牌名稱、編號名稱等可以顯示在煙包上；若要顯示，必須嚴格遵守法律規定的字體、大小、顏色與位置。措施同時刪除現時煙包上顯示焦油和尼古丁含量的標示，避免造成安全誤解。

設9個月過渡期

法例於明年3月1日生效，設有九個月過渡期，並於2027年12月1日全面實施統一包裝及更新健康忠告安排。林民聰指，若在限期後仍然出售或管有舊式包裝的煙包，根據現行法例，違者可被處以最高5萬元罰款。

湯修齊爭取落實零售不得展示煙草產品

香港香煙與健康委員會主席湯修齊指，現時香港仍未實施全煙害警示包裝，煙害圖象雖佔包裝面積佔比「正面85%；背面85%」，但煙草商巧妙地展示出煙包上未有規範的部分，突出煙包上的鮮艷圖案、煙草品牌、商標和使用誤導字眼，造成宣傳效果。他預期，​降低煙草產品對年輕人的吸引力，減少嘗試第一口煙的機會，鞏固保護下一代健康的防護網。

然後，湯修齊亦指出，零售點展示煙草產品的規例，世界上已有澳門、泰國、英國等地實施，但香港部份零售點會把香煙產品放在收銀處，且煙草商配以「至新產品」，常吸引年輕人目光和好奇。

因此，​委員會將繼續促請政府以全方位、漸進的方式推動控煙措施，並在落實禁煙十招的基礎上，盡快研討並落實包括零售點不得展示煙草產品在內的中期禁煙措施。

吸煙｜控煙短期措施。（am730製圖，資料來源︰添馬台） 吸煙｜控煙短期措施，管供應降需求。（am730製圖，資料來源︰添馬台） 吸煙｜控煙短期措施，禁宣傳減引誘。（am730製圖，資料來源︰添馬台） 吸煙｜控煙短期措施，擴禁區免煙害。（am730製圖，資料來源︰添馬台） 吸煙｜控煙短期措施，重教育助戒煙。（am730製圖，資料來源︰添馬台）

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