傳統煙草產品統一包裝規定明刊憲 統一使用暗啡色 指定尺寸大小

衛生署宣布，「統一傳統吸煙產品包裝設計」規定將於明日(11日)刊憲，訂明對受規管的吸煙產品零售包裝的物理特徵、顏色以及准示標記之詳細要求。​法例於明年3月1日生效，設有九個月過渡期。署方相信，措施可減低煙草產品整體吸引力和防止消費者低估健康風險。 衛生署表示，​政府實施統一包裝設計，訂明對受規管的吸煙產品零售包裝(即煙支封包、煙支長條盒和指明雪茄的零售盛器)的規定。​違例售賣或要求出售不符合規定煙草產品者的最高罰則為5萬港元。

參考外國經驗設尺寸大小 衛生署控煙酒辦公室主任林民聰表示，規定下煙包須維持長方形及指定的尺寸大小，高度須介乎85至125毫米，闊度為50至72毫米，深度則為10至30毫米，此標準基本上與現時市面上大部分煙草產品的大小相同，故日後不會有大幅度變動；規例禁止具有宣傳效果的印刷方法、壓印等。 是次尺寸限制較當局4月提出的為寬鬆，林民聰強調設計參考外國經驗，而非因業界先前指，「尺寸限制令4成產品賣唔到」，更指相關說法存誤導。

使用統一暗啡色 圖像健康警告須輪換 包裝顏色必須統一使用俗稱「潘通 448C」的暗啡色，以降低產品吸引力。另外，​配合統一包裝設計，當局會向煙草商更新12款煙包上的圖像健康警告，並要求定時輪換以維持警示效果，圖像中亦設戒煙熱線。 准示標記​方面，林民聰強調，「措施並非叫煙草商所有標記或資料都列出，而是告訴他們哪些可以在煙包上面顯示。」如品牌名稱、編號名稱等可以顯示在煙包上；若要顯示，必須嚴格遵守法律規定的字體、大小、顏色與位置。措施同時刪除現時煙包上顯示焦油和尼古丁含量的標示，避免造成安全誤解。

設9個月過渡期 法例於明年3月1日生效，設有九個月過渡期，並於2027年12月1日全面實施統一包裝及更新健康忠告安排。林民聰指，若在限期後仍然出售或管有舊式包裝的煙包，根據現行法例，違者可被處以最高5萬元罰款。 湯修齊爭取落實零售不得展示煙草產品 香港香煙與健康委員會主席湯修齊指，現時香港仍未實施全煙害警示包裝，煙害圖象雖佔包裝面積佔比「正面85%；背面85%」，但煙草商巧妙地展示出煙包上未有規範的部分，突出煙包上的鮮艷圖案、煙草品牌、商標和使用誤導字眼，造成宣傳效果。他預期，​降低煙草產品對年輕人的吸引力，減少嘗試第一口煙的機會，鞏固保護下一代健康的防護網。

然後，湯修齊亦指出，零售點展示煙草產品的規例，世界上已有澳門、泰國、英國等地實施，但香港部份零售點會把香煙產品放在收銀處，且煙草商配以「至新產品」，常吸引年輕人目光和好奇。 因此，​委員會將繼續促請政府以全方位、漸進的方式推動控煙措施，並在落實禁煙十招的基礎上，盡快研討並落實包括零售點不得展示煙草產品在內的中期禁煙措施。