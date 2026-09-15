【繞場一週】馬會2026香港國際公益慈善論壇十載耕耘 推動願景化為實效

第五屆香港國際公益慈善論壇（PBC 2026）於9月8日在西九文化區圓滿閉幕，同時慶祝論壇十週年的重要里程碑。為期兩天的論壇由香港賽馬會慈善信託基金主辦、公益慈善研究院協辦，以「躍動惠群 善行致遠」為主題，匯聚世界各地超過80位知名講者及逾2,300名代表，包括來自公益慈善、體育、商界、政府、學術及社會各界的領袖精英。

本屆論壇從奧運精神追求卓越、友誼和尊重，及殘奧精神崇尚勇氣、決心、啟發和平等的價值汲取靈感，探討如何將體育運動中的自律、專注、堅韌、團隊協作等精神，轉化為公益慈善力量，創造更深遠及持久的社會影響。當中最令Jessie難忘的是一節座談演講「賽場無界：運動精英引領公益慈善未來」，匯聚多位奧運金牌得主及中國體壇翹楚，包括李小鵬、鄧亞萍、楊揚以及國際球賽裁判馬寧，分享如何將競技場上所累積的卓越成就延伸至公益慈善領域，推動機構發展、培育新一代人才，並促進社區參與及多元機會。

另外，論壇的閉幕座談演講亦呈現一場跨世代的深度對話，邀得退役後投身公益慈善的體育領袖，與期望推動社會轉變的新一代運動員對談交流。環節由姚基金創辦人及理事長姚明主持，嘉賓包括奧臻（Arelyx）創辦人及行政總裁、奧運游泳運動員江忞懿；中國香港馬術運動員、亞洲運動會獎牌得主賴楨敏；以及兩枚亞洲運動會金牌得主、中國香港男子七人欖球代表隊成員李卡度，一同探討運動員如何突破賽場的界限，擴大自身影響力，並將個人成長歷程轉化為領導和凝聚社區的力量。真正深遠的影響，不僅源於個人成就，更在於如何運用自身經驗和力量，回饋社會。

自2016年首辦以來，香港國際公益慈善論壇已發展成為推動全球公益慈善思想交流與跨界合作的重要平台。過去十年，論壇累計已吸引來自全球40多個國家和地區超過10,000名與會者，以及逾380位演講嘉賓參與。

(資訊)