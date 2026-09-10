40%長者居高酷熱風險地區 綠色和平促政府及早識別支援防暑

今年8月本港接連打破多項酷熱紀錄，嚴重威脅基層長者等弱勢群體的健康。環保團體綠色和平聯同香港大學建築學系教授任超及天文台前台長林超英，發布《香港長者酷熱風險地圖》研究，發現全港近四成長者人口居住於中高至高酷熱風險地區，觀塘、葵青、屯門及黃大仙淪為重災區。這些酷熱風險地區極度缺乏避暑設施及綠化空間。綠色和平促政府盡快制定全面且「以人為本」的高溫行動計劃，並建立跨部門協調機制，及早識別及支援居住於高酷熱風險地區的長者，保障他們的人身安全。

研究參考聯合國氣候變化專門委員會的氣候風險評估框架，從「災害」、「暴露度」及「脆弱性」三個範疇，以全港452個選區為單位，評估各區長者日間和夜間酷熱風險。研究顯示，全港近四成長者居住於中高至高酷熱風險地區，當中觀塘、葵青、屯門及黃大仙最為嚴重。145個在日間屬中高至高酷熱風險的選區，有高達 90% 地區在夜間同屬中高至高風險，而夜間酷熱引起的死亡風險更高。綠色和平項目主任楊潔盈指，這些地區的室內和室外的降溫配套卻嚴重脫節，每區僅設有一間避暑中心，而且選址遠離基層長者聚居地，致近九成長者極少或從未使用避暑中心。

林超英憂明年酷熱破紀錄

天文台前台長林超英指出，今年大家說厄爾尼諾來了天氣很熱，但厄爾尼諾是高峰後一年、即明年才最熱，他擔心基層長者、居於不適切住所的人會很痛苦，希望盡快做到一些規劃和措施，利用好地區資源做多些降溫空間，保障長者可以求助有門，即使沒有地方，也有電話讓他打去求救。

香港大學建築學系教授任超指，研究證實連續五天酷熱日或熱夜，分別增加3.99%及6.66%的死亡風險，政府須及早識別高風險地區並提供即時介入，例如加開避暑空間、在新規劃社區（如北部都會區）引入酷熱管治，加強綠化以提升氣候韌性。