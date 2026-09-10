港島區最佳職業安全車長選舉頒獎典禮　15優秀前線車長獲獎嘉許

警務處港島總區交通部昨日(9日)舉行「港島區最佳職業安全車長頒獎典禮2026」，表揚來自專線小巴、電車、九巴、校巴及城巴共15名優秀前線車長，藉此肯定他們在日常駕駛中的高度安全意識與卓越服務質素，默默守護市民的出行安全。今屆15位得獎者均經由嚴謹評選產生，評選準則涵蓋個人良好駕駛紀錄，優秀服務態度及市民讚賞紀錄。

典禮同時獲五大運輸機構管理層到場支持，出席嘉賓包括進智公共交通控股有限公司主席黃靈新太平紳士、香港電車有限公司董事總經理載弘博先生、九巴安全總監兼維修總監簡迪文先生、學童車協會主席林志平先生以及城巴營運主管(港島)梁孫偉先生。業界一致認為，活動能有效提升前線車長安全意識，進一步增強市民的出行安全感。