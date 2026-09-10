董建華逝世｜憶23條立法失敗 葉劉遞辭職信曾被董拒收：佢從來冇怪我

全國政協前副主席、香港特別行政區首任行政長官董建華周二離世，享年89歲。前保安局局長、行政會議召集人葉劉淑儀今早接受商台節目訪問回憶與董建華共事經歷，重提2003年任保安局局長時推動《基本法》第23條立法，引發50萬人上街後問責請辭。葉劉憶述董建華十分支持自己，「佢冇批評過我，冇話你做得唔好要換人，甚至我向佢請辭佢係多次唔畀我走。」
離職赴美進修 董親自探望「帶挈有餐好食」
葉劉淑儀被問到對董建華最難忘的事，她稱是離任保安局局長後到美國進修，對方到美國探望自己，在保鑣陪同下來到自己家居，「佢去親美國經三藩市都約我出嚟食飯，帶挈我有餐好食」，並介紹朋友予自己認識，又了解其生活、讀書及女兒情況。
董建華在2005年辭任行政長官，葉劉亦返回香港發展，她指對方經常找自己到前行政長官辦公室聊天，談及選舉、社會情況及是否有需要進行政改。她感激董建華，形容「非常好」：「除咗做咗我老闆7年之外，仲一路有來往，真係好懷念佢。直至佢近年少見客，喺屋企休息先停咗，時時都懷念佢。」
董建華任內推行高官問責制，葉劉淑儀承認工作條件「跩咗好多」，例如假期較少及沒長俸。她指自己因對保安工作有興趣，上任時已獲董提醒該屆要就《基本法》第23條進行立法。惟最終引發2003年7月1日50萬人上街，反對23條及要求董建華下台，最終葉劉淑儀問責請辭，她憶述當時董建華十分支持自己：「雖然佢唔係講好多嘢嘅人，佢唔係話好擅於同傳媒交流嘅人。但係佢好支持我嘅工作，亦都從來冇怪責過我做得唔好。我畀咁多人鬧，佢冇批評過我，冇話你做得唔好要換人，冇咁樣。甚至我向佢請辭佢係多次唔畀我走。」
一度建議放假休息
葉劉當時向董建華遞交辭職信，對方拒絕接收，並建議放假休息：「我話放假冇乜幫助，佢知道我好攰，有少少病痛，佢叫我放假休息吓。我覺得我休息完返嚟，譬如讀個short course，當時嘅形勢，任何崗位去到立法會都係畀人鬧得好緊要...我後來返嚟參選，都畀人鬧得好緊要。」她指當時離職，算是體驗了問責制的精神。