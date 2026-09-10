父誤墮騙案痛失血汗錢 金融從業員加入警隊 守護市民財產

警察學院今日(12日)舉行結業會操。獲頒榮譽警棍的督察陳文意，加入警隊前從事金融業，一次家人誤墮詐騙陷阱的經歷，令她決心加入警隊，保障市民的生命財產。─獲頒警務處處長學業成績優異證書的警員阮綺婷，加入警隊前任職助理工程師，一次在街上偶然見到的警隊廣告，激發她深入了解警隊工作，最終決定跳出舒適圈，加入警隊尋求更多元的挑戰。 現年29 歲的陳文意，畢業於香港科技大學投資管理碩士課程，加入警隊前從事金融業，專責財務監控。出身漁民家庭的她，父親憑刻苦打拼換來安居樂業，卻誤墮詐騙陷阱，痛失血汗錢。眼見一向正直老實的父親誤墮騙局，因而遭受打擊，陷入無助與自責，令她心痛不已。這次經歷令她反思：社會繁榮穩定並非必然，總需要有人在前線維護法紀。」

因此，她決心放棄原本穩步發展的事業，投身警隊，為確保社會安全 穩定出一分力，保障市民生命財產。她期望，能將數據分析和邏輯能力應用於警務工作，以務實正直的精神，站在防罪滅罪的最前線，守護香港。對於將來是否有興趣專責防騙工作，陳文意表示，自己常向家人和朋友分享防騙資訊，而自己對警隊不同崗位均有興趣。

惡補英文裝備自我 成功投考督察 現年34歲的黎遠汶在2016年加入警隊，成為一名警員。先後駐守軍裝巡邏小隊、警察機動部隊和快速應變部隊， 去年底晉升為見習督察，重回警察學院受訓。他憶述，當年曾一度欲投考督察，惟當時未有大學學位，亦自覺語文能力不足，故一邊工作，一邊唸書，至2020年成功取得學位。在上級和拍檔的鼓勵下，黎遠汶投考督察，惟第一次因準備不足而投考失敗。其後他汲取教訓，除了勤看時事新聞，亦找來外籍英文老師補習英文，最終投考成功。

黎遠汶亦是警察談判組成員，以兼任性質提供危機管理支援。他認為，10軍裝經驗有助銜接前線與刑事工作，談判技巧亦可在面對事主和證人時發揮同理心與溝通優勢。他即將以督察的身分再次踏上前線，期望結合學院知識與實戰經驗，守護市民。 黎遠汶表示，受多位刑事偵查出身的長官啟發，立下「CID夢」，期望未來有機 會加入有組織罪案及三合會調查科和毒品調查科，參與重大案件偵查。

助理工程師挑戰自我投考警員 阮綺婷現年30歲，畢業於香港理工大學土木工程系，加入警隊前任職助理工程師。她憶述，有一次經過地鐵站見到一幅巨型海報，被警察的藍色制服吸引；其後深入了解警隊工作，發現不同部門各有獨特性，有很大的發展空間。最終選擇跳出舒適圈，加入警隊尋求更多元的挑戰。 阮綺婷憶述，受訓期間常被教官問「有無諗過放棄」，而眼見身邊的同學挑燈夜讀，揮灑汗水，沒有放棄的理由。她期望，能將工程師訓練所得的縝密分析技巧和邏輯思維應用於日後的案件偵查，為維護法紀貢獻力量。