高級海關關員涉非禮女同事罪脫 官接納見事主辛苦輕拍背部安慰

一名48歲高級海關關員涉去年底在港珠澳大橋海關大樓內非禮一名女同事，被指觸碰對方的腰部及臀部，早前否認非禮罪受審，裁判官黃士翔今日在西九龍裁判法院裁定被告非禮罪脫，指被告與事主相識時間長，亦知其夫任職海關總關員，事主對被告舉動的形容亦與他人對被告的評價不符。黃官接納被告說法，因見事主辛苦輕拍背部作安慰，由於背部非敏感部位，輕拍背部屬日常社交行為，故裁定罪脫。

輕拍背部屬日常社交行為

48歲被告湯建聰被控於2025年12月3日，在赤鱲角港珠澳大橋香港口岸海關檢查大樓一間房間內非禮女事主X。被告早前自辯與X僅為普通同事，並知悉X的丈夫為總關員。被告自辯時當晚10時許，他在員工休息區看電視，見X走進來清洗飯盒且「成個人謝曬」，看似非常疲倦，遂走近其右邊關心問候。閒談期間，他以為X因工作忙碌而疲累，為安慰對方，遂用手輕拍其「右邊背部中間位置」一下。