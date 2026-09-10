高級海關關員涉非禮女同事罪脫 官接納見事主辛苦輕拍背部安慰

一名48歲高級海關關員涉去年底在港珠澳大橋海關大樓內非禮一名女同事，被指觸碰對方的腰部及臀部，早前否認非禮罪受審，裁判官黃士翔今日在西九龍裁判法院裁定被告非禮罪脫，指被告與事主相識時間長，亦知其夫任職海關總關員，事主對被告舉動的形容亦與他人對被告的評價不符。黃官接納被告說法，因見事主辛苦輕拍背部作安慰，由於背部非敏感部位，輕拍背部屬日常社交行為，故裁定罪脫。
輕拍背部屬日常社交行為
48歲被告湯建聰被控於2025年12月3日，在赤鱲角港珠澳大橋香港口岸海關檢查大樓一間房間內非禮女事主X。被告早前自辯與X僅為普通同事，並知悉X的丈夫為總關員。被告自辯時當晚10時許，他在員工休息區看電視，見X走進來清洗飯盒且「成個人謝曬」，看似非常疲倦，遂走近其右邊關心問候。閒談期間，他以為X因工作忙碌而疲累，為安慰對方，遂用手輕拍其「右邊背部中間位置」一下。
黃官裁決，控方指被告非禮X的腰部及臀部，辯方則指被告見X看似非常疲倦，輕拍其背部安慰。儘管X的證供在盤問下沒被動搖，惟對X形容周遭環境的情況有所懷疑，黃官質疑為何被告與X相識長時間，被告亦知道X丈夫任職海關總關員，一直都沒非禮過X，但卻在當日多人的員工休息區犯案。另X描述遭非禮後，被告笑淫淫地回應「嘿嘿，係呀？你好不安呀？」，此描述與辯方證人對被告的評價不符。且當時二人對話理應不算細聲，卻無在場證人聽見X所描述對話。
黃官續指被告證供合理，認為輕拍背部作安慰是正常社交行為。另外，控方質疑被告覺得自己沒做錯，但為何道歉時，被告則表示因令他人感到不舒服而道歉，黃官認為此回應與辯方證人形容被告怕事性格吻合。另在場證人亦示沒有留意到異常狀況，故黃官接受被告解釋，加上背部不是敏感部位，輕拍背部亦是日常生活社交場合常見行為，故裁定非禮罪脫。
案件編號：WKCC1682/2026