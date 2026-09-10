旺角「毒餐車」撞警逃捕 3男女涉狂亂駕駛販毒等6罪落網被捕(更新)

旺角周一(7日)下午4時有一輛平治私家車遇查拒合作，在彌敦道狂飆撞倒至少3架車，多名警員截查下更狂飆突圍撞倒一名男警逃去，私家車最終被警方於紅磡尋獲，惟司機失去蹤影，警方拘捕兩名本地男子及一名持雙程證的內地女子涉嫌「狂亂駕駛」、「停牌期間駕駛」、「駕駛時沒有第三者保險」、「販運危險藥物」、「管有第一部毒藥」及「協助觸犯可逮捕罪行的人士」。 警方今日(10日)交代案情，指當日一隊軍裝警員在旺角區巡邏期間，發現一輛慢駛黑色私家車形跡可疑，司機駕駛時使用手提電話，並停泊在彌敦道636號對開巴士站。其後一名男子登上車頭乘客位，警員隨即上前截查，私家車司機未予理會警員指示，相反加速逃去。

男司機及女友明提堂 涉案男乘客獲准保釋 油尖警區刑事總督察陳熾華表示，警方懷疑涉事私家車正派送毒品，在旺角為逃避警方截查，多次衝紅燈向油麻地方向逃走，當涉事私家車駛至彌敦道與登打士街交界時，男乘客下車逃去無蹤，該車期間3次撞向其他車輛，過程中導致一名26歲警員及一名被撞私家車女乘客受傷，警方其後在紅磡發現涉事車輛，在車上檢獲2粒俗稱「偉哥」的第一類毒藥。經調查後，過去兩日分別在旺角拘捕一名懷疑當時向司機購買毒品的男乘客，以及在觀塘拘捕懷疑涉案男司機，以及協助他租酒店匿藏及買更換衣物的持雙程證女朋友，3名被捕人士年齡介乎19至46歲。



重案組第二隊主管高級督察曾智皓表示，在旺角被捕的男子是涉事私家車乘客，報稱任職廚師。至於在觀塘一間酒店被捕的男子，警方持手令在酒店進行搜查，於房間內檢獲涉案私家車車匙，他當日的衣物，電話及5萬元現金，並發現司機當日是停牌駕駛。探員遂以涉嫌「狂亂駕駛」、「停牌期間駕駛」、「駕駛無第三者保險車輛」、「販運危險藥物」及「管有第一類毒藥」拘捕該名男司機；另以涉嫌「協助罪犯」罪拘捕其女朋友。涉案男司機姓羅（29歲），報稱無業；被捕内地女子姓黃（19歲），報稱紋身師。涉案司機與其女朋友稍後會被暫控有關罪名，明日（11日）在九龍城裁判法院提堂。涉案男乘客獲准保釋，下月中向警方報到。

警方會繼續調查案件，包括涉事司機駕駛時的精神狀態、有否受藥物或毒品影響，以及有否涉及其他罪行或案件。警方強烈譴責瘋狂駕駛，對於罔顧其他道路使用者安全的罪犯，一定致力追捕所有涉案人士，把他們繩之以法。 網上片段所見，彌敦道與咸美頓街交界當日至少8名警員包圍一輛黑色平治私家車，要求司機立即落車，其間有警員手持伸縮警棍敲打車身及玻璃，惟司機拒絕合作，之後更撞向警員及兩車，突圍離開。警方表示人員在彌敦道636號巡邏期間，發現一輛私家車停泊在禁止停車處，遂上前截查。惟車上兩名男子拒絕合作並駕駛私家車逃去，人員立即展開追截。

私家車逃走期間，分別在咸美頓街及彌敦道交界、彌敦道及文明里交界及加士居道撞到兩輛私家車及一輛的士。一名男警亦在咸美頓街及彌敦道交界嘗試截停私家車期間受傷。人員最終在紅磡仁勇街發現涉案私家車，並在車上檢獲兩粒俗稱「偉哥」的懷疑第一部毒藥。事件中，其中一輛被撞的私家車上一名女乘客心口痛及一名男警手部受傷，清醒分別被送往伊利沙伯醫院及廣華醫院治理。