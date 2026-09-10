《信報》創辦人林行止逝世　有「香江第一健筆」美譽

《信報》創辦人、有「香江第一健筆」之稱的林行止日前逝世。(資料圖片)

《信報》創辦人、有「香江第一健筆」美譽的林行止日前逝世。林行止原名林山木，1960年代加入《明報》，在1973年與妻子駱友梅等人創辦《信報》、1977年創辦《信報財經月刊》。電盈主席李澤楷在2006年購入《信報》一半股權，林行止夫婦其後在2014年向李澤楷悉數出售旗下股權。

由1973年起撰寫專欄 為世界紀錄保持者

林行止曾在《信報》長期每日撰寫評論，有「香港第一健筆」之美譽，在1973至1996年間在《信報》撰寫社論「政經短評」，在1997年起林行止轉寫《林行止專欄》，直至2021年7月。他在2019年獲《健力士世界紀錄》確認全球連續撰稿最長的報章專欄作家。