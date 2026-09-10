《信報》創辦人林行止逝世　有「香江第一健筆」美譽

《信報》創辦人、有「香江第一健筆」美譽的林行止日前逝世。林行止原名林山木，1960年代加入《明報》，在1973年與妻子駱友梅等人創辦《信報》、1977年創辦《信報財經月刊》。電盈主席李澤楷在2006年購入《信報》一半股權，林行止夫婦其後在2014年向李澤楷悉數出售旗下股權。
由1973年起撰寫專欄 為世界紀錄保持者
林行止曾在《信報》長期每日撰寫評論，有「香港第一健筆」之美譽，在1973至1996年間在《信報》撰寫社論「政經短評」，在1997年起林行止轉寫《林行止專欄》，直至2021年7月。他在2019年獲《健力士世界紀錄》確認全球連續撰稿最長的報章專欄作家。
2021年擱筆稱「選擇自由之下作出的自由選擇」
林行止在過去獨到分析長期影響政經界，例如80年代中、英談判時，曾以「烏龜背蠍子過河」比喻北京及香港關係。林在2021年7月宣布擱筆，最後一篇《信報》專欄文章為《制度有異股市殊途 嚴守法度港股永生》，他在文中解釋擱筆原因為，「這是筆者健康條件尚可，在大環境仍有選擇自由之下作出的自由選擇」。他在文中表示，「這近半世紀來，自己直敍胸臆、暢所欲言，既有精神滿足，復有實質收穫，身心愉快，但願往後也能舒心適意過日子」，又向《信報》「電腦房」及編輯部同事道謝。
已故國務院總理朱鎔基曾自稱不了解香港，直言「對香港的知識僅僅限於每天看兩份香港報紙」，兩份香港報紙分別為《明報》及《信報》。