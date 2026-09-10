廉署起訴港交所前副總裁湯寶衡 涉未就貪污調查提交財產聲明

廉政公署落案起訴香港交易及結算所有限公司(港交所)前副總裁湯寶衡，控告他涉在一宗正在進行的貪污調查中，不遵照廉署根據《防止賄賂條例》獲法庭命令而發出的通知書，就其個人財產等資料提交法定聲明。

廉政公署周三(9月9日)落案起訴香港交易及結算所有限公司(港交所)前副總裁湯寶衡，控告他涉在一宗正在進行的貪污調查中，不遵照廉署根據《防止賄賂條例》獲法庭命令而發出的通知書，就其個人財產等資料提交法定聲明。他獲准保釋，明日(9月11日)在東區裁判法院答辯。被告涉嫌未能向廉署提供所需資料，涉及30筆共逾210萬元存入其銀行帳戶的現金款項。

39歲被告湯寶衡，港交所前副總裁，被控一項不遵照根據《防止賄賂條例》第14(1)條所發出的通知書辦理罪名，違反《防止賄賂條例》第14(4)條。根據《防止賄賂條例》第14條，若廉署調查人員有合理理由懷疑任何人士觸犯貪污罪行，可向高等法院原訟法庭提出申請，發出通知書要求有關人士提交法定聲明，列明其財產、開支及法律責任等資料。任何人士如不遵照通知書辦理，可能會觸犯有關條例。