港鐵老婦求讓座　後生仔一口拒絕　疑因一事改變初衷

讓座問題不時惹爭議，社交平台近日有網民發帖稱，早上坐港鐵上班時目擊一名老婦開口要求一名後生男讓座，但對方拋下一句「我都返工㗎，點解一定要俾你坐？」，最終男子疑難頂車廂其他人目光「無聲審判」，最終屈服讓位，事件引發網民熱議返工壓力及讓座道德綁架的論戰。 發帖者周一（7日）在社交平台Threads以「地鐵趣事」為題發帖，稱當日早上搭港鐵上班時「遇到一幕幾尷尬嘅事」，目擊一名老婦走入車廂，企了一陣後主動向一名坐在附近位置的後生男問「後生仔，可唔可以畀個位我坐吓？」該名男子望了她一眼，回應「我都返工㗎，點解一定要畀你坐？」老婦隨後沒有再出聲，只是企在旁邊捉緊扶手。

疑頂唔順全車人「無聲審判」 樓主指雖然雙方無因此爭執，惟此時車廂氣氛卻「突然靜咗少少」，「可能大家都聽到後面有人望住佢，隔離又有人望住佢，連對面幾個人都望咗過嚟」。他指男子一開始扮作沒事繼續撳電話，但過了幾個站後，疑似頂唔順全車人「無聲審判」，最終突然企身讓座並拋下一句「算啦，你坐啦」。老婦坐下後有禮貌地道謝「多謝你呀」，該名男子則行去另一邊企。 事件引發網民熱議，掀起關於返工壓力及讓座道德綁架的論戰。有網民直言車廂有這麼多座位，要讓的所有人都可以讓，「佢地個個望死一個就有欠公平，其他人都無讓出座位架」、「唔覺有人情味，淨係見到個後生仔因為群眾壓力而被迫讓位」、「個個都望住後生仔？冇人立即起身讓座？個個都無動於衷？」、「阿婆禮貌地開聲問都唔讓，又真係幾老尷。」。亦有人稱曾遇上類似事件，「我今日搭車都俾人情緒勒索，逼我讓位俾佢老婆坐，兩個都好老，太多人嘅情況下，我唯有讓」，有人直言「我見到老人家通常都會讓，但開口叫嘅，我會say no。讓座應該係自發，開口用社會壓力逼人真係唔應該。」、「如果人哋出聲問到我覺得應該讓一讓，但如果老馮嘅就真係不了」。

網民抱不平 「返工好攰唔好道德綁架」 亦有網民為打工仔抱不平，指上下班亦需要休息，「人地要返工好攰 兩蚊車就企下啦」、「後生仔要返工，返到公司可能要面對很多體力工作」、「其實返工真係都攰，唔好太過道德綁架人」、「上車要人讓坐，讓是人情，不讓是道理」、「讓又累，唔讓又比人白鴿眼」、「有無諗過個男仔都有自己背景故事？唔比人翻連續踩咗成個星期？可能人地經濟壓力好大，依加係地鐵坐低放鬆唞啖氣？」