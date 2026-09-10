教大Ocamp性侵案 28歲男非禮強姦等5罪成 押後至10.9判刑待索報告(更新)

香港教育大學2023年迎新營爆出性侵醜聞，一名當時在教大兼讀課程的28歲四年級男生，涉嫌在迎新營、車內及度假村等不同地點，非禮、強姦及偷窺共5名女子。(資料圖片)

香港教育大學2023年迎新營爆出性侵醜聞，一名當時在教大兼讀課程的28歲四年級男生，涉於在香港教育大學迎新營偷窺與非禮共3名女子，他另涉在車上非禮在網上認識的女子及在紅十字會Ocamp活動中強姦另一女子。被告否認1項強姦罪、3項非禮罪及1項窺淫罪，案件早前在高等法院審訊，6男1女陪審團周四(10日)在高等法院退庭商議，裁定被告5項罪名成立，法官杜麗冰原定押後案件至今早(11日)判刑，惟杜官開庭後決定先索閱事主創傷報告，及被告背景報告協助量刑，案件押後至10月9日再開庭，辯方則保留求情。

現年31歲男被告Y.L.H.案發時任救生員，並是教大兼讀課程的四年級生。他被控3項非禮罪、1項強姦罪及1項窺淫罪。他被控於2023年1月13日在黃大仙飛鵝山非禮女子A；同年7月23日在元朗保良局賽馬會大棠渡假村某房間強姦女子B；同年8月23日在新界某路邊私家車內非禮女子C；同年8月27日在香港基督教女青年會梁紹榮度假村某房間非禮女子D；及同年8月28日在梁紹榮度假村某室偷窺女子E洗澡及露出私密部位。

陪審團一致裁定兩項非禮罪罪成，及以6比1裁定一項強姦罪、一項非禮罪及一項偷窺罪罪成。