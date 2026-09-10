涉東鐵線以下體拍打女乘客大腿　59歲男認非禮罪還押候判

一名男子涉在東鐵線車廂內以下體拍打一女子大腿，事主其後發現衣物上有透明液體，涉案男子今日(10日)於粉嶺裁判法院承認非禮罪。裁判官梁雅忻押後判刑至9月24日，以待索精神科及心理報告，期間被告還押小欖精神病治療中心。

被告盧偉國(59歲)，被控一項猥褻侵犯罪，指他於今年9月7日，在大埔雅運路港鐵大埔墟站JM457號列車第7-1卡車廂內(往羅湖方向)猥褻侵犯一名女子X。案情指，當日身穿運動短褲的事主X在大學站上車，當時車廂擠迫。當列車駛至大埔墟站時，X感覺右大腿裸露部分被硬和暖的物體拍打3下，之後感覺大腿上有溫暖而濕的液體，轉身發現被告在拉褲鏈，而自己的大腿上有疑似精液的透明液體，遂以紙巾抹走，並在太和站下車尋求港鐵職員協助。被告翌日在住所被捕，在警誡下稱「我無嘢講」，其後在進一步警誡下承認案發時認為X吸引，故拉開褲鏈取出陰莖非禮對方，最終射出前列腺液。