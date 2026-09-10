歐洲馬術劇場CAVALLUNA啟德上演 今舉行香港賽馬會開幕之夜

由香港賽馬會獨家呈獻及擔任文化合作夥伴的歐洲殿堂級馬術劇場《CAVALLUNA 馬術X劇場 穿梭異境》，衝出歐洲首次登陸亞洲，昨在啟德體藝館上演並舉行馬會開幕之夜，與各界嘉賓一同欣賞這場結合馬術、舞蹈、音樂與戲劇的國際級演出，見證人馬之間深厚的默契與情誼。

廖長江︰《CAVALLUNA》是馬會馬年系列重點活動之一

香港賽馬會主席廖長江表示，《CAVALLUNA》是馬會馬年系列重點活動之一。馬匹在中華文化中象徵熱誠、活力及堅毅不屈的精神，與香港人「我做得到」的精神一脈相承，亦展現「一國兩制」下香港蓬勃發展的活力。