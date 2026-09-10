歐洲馬術劇場CAVALLUNA啟德上演 今舉行香港賽馬會開幕之夜

由香港賽馬會獨家呈獻及擔任文化合作夥伴的歐洲殿堂級馬術劇場《CAVALLUNA 馬術X劇場 穿梭異境》，衝出歐洲首次登陸亞洲，昨在啟德體藝館上演並舉行馬會開幕之夜，與各界嘉賓一同欣賞這場結合馬術、舞蹈、音樂與戲劇的國際級演出，見證人馬之間深厚的默契與情誼。
廖長江︰《CAVALLUNA》是馬會馬年系列重點活動之一
香港賽馬會主席廖長江表示，《CAVALLUNA》是馬會馬年系列重點活動之一。馬匹在中華文化中象徵熱誠、活力及堅毅不屈的精神，與香港人「我做得到」的精神一脈相承，亦展現「一國兩制」下香港蓬勃發展的活力。
香港特別行政區文化體育及旅遊局長羅淑佩表示，《CAVALLUNA》這大型製作成功在香港舉行，再次展現香港舉辦世界級盛事的能力。她指活動獲得「文化藝術盛事基金」的資助，主辦單位更因應本地觀眾及大灣區旅客的喜好調整節目內容。
馬會為來港馬匹提供全方位支援
作為香港站的重要合作夥伴，馬會利用其專業優勢，為來港演出的馬匹提供全方位支援，包括獸醫服務、釘甲安排、生物安全管理及運輸協調等確保所有馬匹在港期間獲得妥善照顧。除了支持演出，馬會亦邀請基層學生、青年及長者觀賞綵排場次。
CAVALLUNA已吸引數百萬觀眾入場
《CAVALLUNA 馬術X劇場 穿梭異境》首次衝出歐洲登陸亞洲。這個風靡歐洲、曾於逾30個城市巡演的大型製作，至今吸引數百萬觀眾入場欣賞。香港站將有54匹來自歐洲的名駒參演，當中包括西班牙安達盧西亞馬、弗里斯蘭馬及迷你小馬等。演出除了呈現匈牙利式列隊騎行（Hungarian Post）等高難度馬術技巧外，亦有無韁無鞍的自由式馬術表演，展現人馬之間的默契與信任。故事則圍繞擁有「繪畫成真」能力的年輕巫女Meerin展開，配合國際級舞團、原創音樂及電影感舞台設計，帶領觀眾走進奇幻國度。演出將舉行至9月13日。