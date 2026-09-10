流感｜兩男童染甲流情況嚴重 開學後錄73宗學校爆發個案

衞生防護中心今日(10日)表示，錄得兩宗兒童感染流感的嚴重個案，兩人上年度均沒有接種季節性流感疫苗。中心又指，學校的流感樣疾病爆發個案自本月起大幅上升。截至昨日，9月開學後涉及學校的爆發個案共有73宗，共涉及398人。
首宗個案涉及一名過往健康良好的11歲男童。他昨日出現發燒、咳嗽和嗜睡，同日被帶到博愛醫院急症室求診，隨即獲轉送到屯門醫院兒科病房留醫。他其後因情況轉差，入住該院的兒童深切治療部接受進一步治療。他的呼吸道樣本經化驗後，證實對甲型(H1)流感病毒呈陽性反應，臨床診斷為甲型流感併發敗血性休克及腦炎。病人目前仍然在兒童深切治療部留醫，情況嚴重。中心初步調查顯示，男童的家居接觸者沒有病徵。
第二宗個案涉及一名有長期病患的6歲男童。他本月5日出現發燒和肌肉痛，翌日出現流鼻水、喉嚨痛和咳嗽。他本月6日和7日曾到伊利沙伯醫院急症室求診。由於症狀惡化，他本月8日再到伊利沙伯醫院急症室求診，同日入院。病人情況其後再度轉差，昨日入住該院兒童深切治療部接受進一步治療。他的呼吸道樣本經化驗後，證實對甲型流感病毒呈陽性反應，臨床診斷為甲型流感併發嚴重肺炎。病人目前仍然在兒童深切治療部留醫，情況嚴重。中心初步調查顯示，其中一名家居接觸者最近曾輕微發燒，現已康復。
中心總監徐樂堅表示，本流感季節由6月底至今，累計錄得19宗兒童感染流感的嚴重個案。由於近月社區的流感傳播廣泛，感染人數及嚴重個案均顯著增加，隨著開學後群集活動增加，預料流感的活躍程度在未來數周仍會處於高水平，學校的流感爆發個案亦會增加。
他又指，分析數據顯示，上年度未接種流感疫苗的兒童在感染流感後出現嚴重併發症或死亡的比率，是已接種疫苗兒童的大約5倍；而65歲或以上未接種上年度流感疫苗的安老院舍院友，出現流感重症的比率則是已接種疫苗院友的約4倍，呼籲市民應及早接種疫苗。