流感｜兩男童染甲流情況嚴重 開學後錄73宗學校爆發個案

衞生防護中心今日(10日)表示，錄得兩宗兒童感染流感的嚴重個案，兩人上年度均沒有接種季節性流感疫苗。中心又指，學校的流感樣疾病爆發個案自本月起大幅上升。截至昨日，9月開學後涉及學校的爆發個案共有73宗，共涉及398人。

首宗個案涉及一名過往健康良好的11歲男童。他昨日出現發燒、咳嗽和嗜睡，同日被帶到博愛醫院急症室求診，隨即獲轉送到屯門醫院兒科病房留醫。他其後因情況轉差，入住該院的兒童深切治療部接受進一步治療。他的呼吸道樣本經化驗後，證實對甲型(H1)流感病毒呈陽性反應，臨床診斷為甲型流感併發敗血性休克及腦炎。病人目前仍然在兒童深切治療部留醫，情況嚴重。中心初步調查顯示，男童的家居接觸者沒有病徵。

第二宗個案涉及一名有長期病患的6歲男童。他本月5日出現發燒和肌肉痛，翌日出現流鼻水、喉嚨痛和咳嗽。他本月6日和7日曾到伊利沙伯醫院急症室求診。由於症狀惡化，他本月8日再到伊利沙伯醫院急症室求診，同日入院。病人情況其後再度轉差，昨日入住該院兒童深切治療部接受進一步治療。他的呼吸道樣本經化驗後，證實對甲型流感病毒呈陽性反應，臨床診斷為甲型流感併發嚴重肺炎。病人目前仍然在兒童深切治療部留醫，情況嚴重。中心初步調查顯示，其中一名家居接觸者最近曾輕微發燒，現已康復。