am智庫｜港首個五年規劃破局「新官不認舊帳」 陳宗彝倡建立伊斯蘭離岸金融中心

特首李家超將於下周三連同《施政報告》，同日發布本港歷史上第一個「五年規劃」，社會各界對香港未來五年發展路向高度關注。立法會選委界別議員陳宗彝接受本報專訪，就香港如何在第四次產業革命浪潮中重塑競爭力提出五項前瞻建言。

五年規劃為國際資本提供可預期性 長期以來，香港西方選舉制度下的特首任期為五年。陳宗彝直言，以往政府施政往往面對「政策延續性」的考驗，慣常於任期第二至四年才真正推進工作，但許多重大工程如北部都會區，往往需要十年八載才能看見成效。他指出，過往部分官員在任期後段傾向避免啟動跨屆的大型新項目，較為長遠規劃因而受阻。 他認為，五年規劃的最大好處，就是提供穩定性與可預期性，金融界角逐的核心是「資本流動性」，投資者越能清晰預期香港未來五至十年的發展方向，資金投資風險就越低。當融資風險降低，本港企業和市民都可以享受更低息的資金成本，甚至帶動股票市場估值回升，這是一舉多得的制度紅利。

南金融北創科 重塑經濟版圖 對於有意見擔憂五年規劃是否意味著香港背離市場經濟，陳宗彝認為這是對時代大勢的誤讀。他指出全球約每七十年經歷一次產業革命，自2022年ChatGPT面世起，全球已全面進入以人工智能(AI)為核心的第四次產業革命。有機構估計，AI浪潮下香港近30%的傳統文職崗位面臨失業威脅，未來的稅務支柱亦大受影響。 為破解本港經濟結構過於集中於金融的風險，陳宗彝極力支持五年規劃中「南金融、北創科」的全新雙核心發展格局，而北部都會區亦獲國家寫入「十五五」規劃之中。他表示經濟重心將拉近新界北與港島的發展距離，可以促進就業與財富分布均衡。

五大落實戰術 針對如何將五年規劃的戰術落實，陳宗彝提出了涵蓋資本市場、產業基金及區域定位的多項政策建議。首先在股市與資金流動性方面，他建議國家支持長鑫存儲、長江存儲、字節跳動、小紅書及DeepSeek等十家龍頭高科技企業來港上市，預計總市值超過2.5萬億美元，這將填補香港股市缺乏第四次產業革命核心資產的短板，並縮小與日本等市場的市值差距。 同時，恒生科技指數亦應進行制度改革，將成份股由30隻擴增至100隻，並提高「增長指標」權重、降低「純利指標」權重，以吸納更多處於研發擴產期、具高EBITDA的高科技獨角獸。此外檢討現時北向交易金額遠高於南向的現象，進一步放寬及增加「南向港股通」標的範圍，引入更多內地資金支持港股活躍度。

在產業培育與金融布局上，陳宗彝倡議借鑑韓國及新加坡主權基金的做法，由政府成立1,000億港元的「前沿未來科技基金」，主動投資未來產業及企業，配合黑燈工廠(自動化工廠)與低稅率優勢，吸引高端製造業與科研團隊落戶香港。

利用解放軍駐軍作安全保障 最具前瞻性的是將交椅洲人工島重新定位為「中環核心商業區(CBD)西擴計劃」，邀請伊斯蘭合作組織(OIC)57個成員國在此設立離岸金融中心與商業設施。他解釋利用香港解放軍駐軍的安全保障以及無外匯管制的獨特優勢，香港能有效承接因西方金融中心信任危機而流出的中東資金，進而鎖定全球高達六成的天然氣與原油交易的定價權與結算權。 陳宗彝強調，香港擁有的國際金融中心獨家優勢並非永恆，內地如上海、深圳等城市發展迅猛，香港必須具備危機感，才能在極其內卷的區域競爭中立於不敗之地。