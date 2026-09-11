港大調查：15歲以下青少年自殺率升 葉兆輝籲勿盲追成績 多關心學生情緒健康

新學年開學十多天，本港已發生多宗學童輕生個案，再度喚起社會關注學童精神健康。港大防止自殺研究中心趁「世界防止自殺日」公布最新調查，推算去年本港「整體自殺率」微跌，惟15歲以下青少年則見有上升趨勢，當中涉及讀書壓力及朋輩關係等因素。另外，15歲以下的輕生個案中，32%人就讀Band 1A學校，認為須關注情況。港大防止自殺研究中心總監葉兆輝建議，學校勿盲目追求成績，應主動關注學生的情緒健康；同時在開學初期應預留充分時間與空間，協助學生逐步適應生活模式的轉變。

攝影：周令知

香港各年齡組別自殺率 (資料來源：香港大學香港賽馬會防止自殺研究中心)

香港大學香港賽馬會防止自殺研究中心昨公布最新調查結果，本港去年錄得976宗自殺死亡個案，平均每10萬人有13宗，推算整體自殺率為13，較2024年13.8，微跌0.8。當中60歲或以上長者自殺率，由18.9下降至17.4，而男性下降較為顯著，由2024年的23降至2025年的20.2，反映長者自殺預防工作取得成效。

少男輕生個案升幅顯著 雖然去年整體自殺率下降，惟調查發現15歲以下群組數據有所上升，由0.9升至2.9，逾八成選擇墮樓輕生。去年共15宗15歲或以下人士自殺個案，男性個案升幅尤其顯著，由2024年的1宗飆升至去年14宗，大部分個案發生在家中，涉及讀書壓力及朋輩關係因素；所有遺書及自殺念頭均以WhatsApp等數碼形式表達。 另外，調查亦指出，2022年至去年15歲或以下自殺個案中，約32%人就讀Band 1A學校。港大防止自殺研究中心總監葉兆輝表示，數據反映即使學生學業較優良仍有自殺風險，他認為學校不應盲目追求卓越學業成績，更要關注青少年的身心健康，預留充足空間協助學生建立人際關係。

開學後作息轉變給學生適應空間 被問到開學後接連發生學童自殺個案，葉兆輝解釋，學生在暑假期間的生活作息與上學時間差異較大，開學後需要時間適應生活模式的轉變，或有較大的反應。他提到部分學校已推行預防措施，包括開學首周不安排上課時間，或安排雪糕車入校園等特別活動，建立一個精神健康友善校園，讓學生逐步適應新環境，並預留時間建立師生關係。對於各方多管齊下後青少年自殺率仍上升，葉兆輝強調，全球均面對相同的挑戰，並非政府政策方向錯誤，而是須研究如何更精準且持續推行防止自殺措施，同時令香港青少年加深認識精神健康，遇到問題時主動求助，學校亦要主動關懷學生情緒健康。

報評會彭韻僖：媒體應避免煽情字眼 此外，社交媒體成為年輕人的主要新聞來源。研究顯示，名人自殺經報道後，自殺個案約增加13%；當報道美化或詳盡描繪自殺方式時，更令同類個案增加約30%。另外，香港報業評議會由去年11月至今，接獲59宗投訴，其中5宗涉及自殺報道，有兩宗涉嫌侵犯個人私隱，經報評會介入後，相關傳媒機構均即時修正或下架。 報評會主席彭韻僖表示，傳媒報道是社交平台討論源頭，繼而引致第二次討論與轉發，故傳統媒體須保持高度自律，避免以煽情字眼及詳細描寫自殺手法。她補充指，35歲以下群組自殺率較受社交平台影響，而在網絡時代，資訊發播者已不限於新聞機構，一般網民、KOL、社群管理員及平台營運商均屬資訊發布及傳播者，她呼籲人人都要自律，如果接觸有關自殺資訊，首先要「停一停、諗一諗」，不要作出任何互動，包括不點讚、不留言討論、不轉發；若發布相關帖文，則應以正面資訊為主，並提供求助渠道資訊。