立會第三度考察北都 國家成就館落戶古洞北

甯漢豪表示，古洞北新發展區由今年至明年，預計會有1.2萬伙公營及私營單位落成入伙，興建中的港鐵古洞站亦預計明年啟用，配合居民入伙時間。房屋局長何永賢提到，古雋邨第一期準備年底「交鎖匙」，又指北都將成公營房屋建築技術的試驗場，以及在清潔、保安和維修保養方面採用更多智慧管理元素。

立法會議員第三次考察北部都會區，參觀古洞北新發展區和到訪塱原自然生態公園等。陪同考察的發展局長甯漢豪表示，國家發展和成就館將落戶古洞北，當局亦會興建北都核心展館介紹整體發展，料明年上半年落成。

北都核心展館明年落成

古洞北新發展區是綜合社區，甯漢豪稱已預留用地興建國家發展和成就館，以及可舉辦國際級比賽的游泳館，希望各項目能為市民帶來優質文化和生活體驗，又稱區內政府聯用大樓及綜合大樓已動工，預計2029年底起分階段落成，正興建的北都核心展館則預計明年上半年落成。

今次是立法會議員第三次考察北都，行程除了解古洞北新發展區整體發展規劃、視察興建中的公私營房屋，亦有參觀何東夫人醫局生態研習中心，了解活化與保育歷史建築物，以及到訪塱原自然生態公園，並眺望將放寬規劃限制、可將村屋改成旅館的燕崗村。