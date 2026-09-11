增兩宗兒童染甲流嚴重個案 兩童無接種上年度流感疫苗

衛生防護中心再錄得兩宗兒童感染甲型(H1)流感嚴重個案。當中6歲男童臨床診斷為甲型流感併發嚴重肺炎，11歲男童為甲型流感併發敗血性休克及腦炎，兩人均無接種上年度流感疫苗，目前在兒童深切治療部留醫，情況嚴重。
中心表示，本輪流感季自6月底至今，累計錄得19宗兒童感染流感嚴重個案，包括1宗死亡個案。最新監測顯示，流感病毒陽性比率升至13.05%，以甲型(H1)流感為主。開學後校園爆發個案亦顯著增加，截至9月9日共錄73宗學校流感樣疾病爆發，涉及398人。安老院舍的流感樣疾病爆發的數字上周亦上升23宗，共涉及134人。
衛生署指出，2026/27年度季節性流感疫苗接種計劃將於9月17日展開，呼籲市民尤其兒童及長者盡快接種。數據顯示，未接種流感疫苗的兒童感染後出現嚴重併發症或死亡風險，約為已接種者的5倍。
另外，東華三院黃大仙醫院出現甲型流感病毒個案組群，涉及10人，病人正接受隔離治療，情況穩定，兩名職員正休假。
院方指周一起，5名(60至95歲)入住胸肺科病房的男病人、3名(82至94歲)入住療養病房女病人，以及兩名職員出現發燒及呼吸道感染徵狀，檢測對甲型流感病毒呈陽性反應，病人正接受隔離治療，情況穩定，兩名職員正休假。院方加強感染控制措施，將個案呈報醫管局總辦事處和衛生防護中心跟進。