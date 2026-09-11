增兩宗兒童染甲流嚴重個案 兩童無接種上年度流感疫苗

衛生防護中心再錄得兩宗兒童感染流感嚴重個案。

衛生防護中心再錄得兩宗兒童感染甲型(H1)流感嚴重個案。當中6歲男童臨床診斷為甲型流感併發嚴重肺炎，11歲男童為甲型流感併發敗血性休克及腦炎，兩人均無接種上年度流感疫苗，目前在兒童深切治療部留醫，情況嚴重。

中心表示，本輪流感季自6月底至今，累計錄得19宗兒童感染流感嚴重個案，包括1宗死亡個案。最新監測顯示，流感病毒陽性比率升至13.05%，以甲型(H1)流感為主。開學後校園爆發個案亦顯著增加，截至9月9日共錄73宗學校流感樣疾病爆發，涉及398人。安老院舍的流感樣疾病爆發的數字上周亦上升23宗，共涉及134人。