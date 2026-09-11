香江健筆成絕響 信報創辦人林行止逝世

有「香江第一健筆」之稱的《信報》創辦人林行止(原名林山木)日前逝世，享年86歲。他生前長期在《信報》每日撰寫評論文章，分析香港及國際政經形勢，並於2019年獲《健力士世界紀錄》確認為全球連續撰稿時間最長的報章專欄作家。 林行止於1940年生於內地，早年在廣東汕頭市澄海區生活，其後來港發展。1960年代加入《明報》任資料搜集員，之後赴英國劍橋文學及工業學院修讀經濟學。1969年返港後，參與籌辦《明報晚報》，並主管該報副總編輯及《明報》經濟版。1973年，林行止與妻子及傳媒人羅治平合辦《信報》，報章於同年7月3日正式創刊。一年多後羅治平退股；1977年，林行止再創辦《信報財經月刊》。

1973年至1996年間，林行止每日在《信報》撰寫社論「政經短評」，分析香港及國際政經形勢。憑藉客觀、深入的評論及獨到見解，獲得廣泛讚譽，並有「香江第一健筆」美譽。由於長期高強度工作，他於1997年起改寫壓力較輕的「林行止專欄」，題材涵蓋經濟、社會及文化議題，並以深入淺出的方式闡釋經濟理論，希望透過有趣易懂的寫法啟發讀者。同年，他亦將《信報》管理工作交棒予女兒林在山。 電訊盈科主席李澤楷於2006年8月，以3,500萬美元購入《信報》五成股權；至2014年9月再購入餘下股權，全面持有《信報》。林行止則一直持續撰寫專欄，直至2021年7月29日宣布擱筆。他在《信報》的最後一篇專欄文章題為〈制度有異股市殊途 嚴守法度港股永生〉。文中解釋擱筆原因，指「這是筆者健康條件尚可，在大環境仍有選擇自由之下作出的自由選擇」。他又表示，「這近半世紀來，自己直敍胸臆、暢所欲言，既有精神滿足，復有實質收穫，身心愉快，但願往後也能舒心適意過日子。」

在2019年8月，林行止以連續45年240日撰寫專欄的紀錄，獲《健力士世界紀錄》確認為「全球連續撰稿時間最長的報章專欄作家」，並獲頒發證書。他當時形容這是自己的「勤工獎」，笑言「受之無愧，一於笑納」。 林行止畢生筆耕不輟，多年來的文章結集成書逾100本，在香港、台灣及內地出版發行。1991年獲英女皇頒授官佐勳章(OBE)；1999年獲嶺南大學頒授榮譽博士學位。2009年，香港大學在第180屆學位頒授典禮上向他頒授名譽社會科學博士學位，以表揚其對香港傳媒業的貢獻。