堅彌地城新海旁海堤擬評二級歷史建築 活化前北九龍裁判法院 第一法庭變沉浸式劇場

古諮會通過將建於十九世紀的堅彌地城新海旁海堤擬議評級為二級歷史建築。另外，會上亦討論深水埗二級歷史建築「前北九龍裁判法院」將活化為「北九．將來」的進展。委員關注現時方案僅保留第一法庭原貌，其餘空間將改作演講廳等用途，認為公眾未必能充分理解及體驗舊法院的歷史價值。

另外，前北九龍裁判法院將活化為「北九．將來」，項目由香港善導會負責，定位為「普及司法教育中心」。善導會已完成文物影響評估並向古諮會提交包括改動及加建工程的計劃書，建議加入展覽、培訓、餐飲及無障礙設施，同時保留及活化多項具歷史價值設施，包括第一法庭、羈留室、羈留室走廊，以及供裁判官及被告使用的專屬樓梯。其中第一法庭將完整保存1960年代法庭面貌，用作「沉浸式劇場」，讓訪客透過角色扮演重演歷史案件；第二法庭則會復原及翻新為「虛擬法庭」，利用擴增實境及虛擬實境技術重現法庭審訊場景。

政府早前計劃在新海旁興建新行人板道，古蹟辦表示，正與土拓署緊密聯繫，探討日後讓市民在板道上，從海邊遠望到舊海堤。

至於較大的改動，包括把原有第三及第四法庭改建為演講廳，並修改部分內部間隔，以增設咖啡廳、餐廳、培訓室及展覽空間等設施。二樓中央大堂將設專題展覽，介紹香港司法制度的發展歷史；一樓中央大堂則設常設展品，展示裁判法院背景及項目內容。

打通四樓五樓設樓板開口

此外，項目擬於大樓東側加裝升降機，在大埔道入口增設升降平台及觸覺引路系統以改善無障礙設施；四樓及五樓之間則會開設樓板開口，加建樓梯及平台，打通兩層空間。文物影響評估認為，在落實相關緩解措施後，工程對歷史建築的影響屬可接受及可管理水平。

古蹟辦就方案獲原則上同意，認為前北九龍裁判法院活化工程已採用「最少干預」及「可予還原」原則，即使涉及新增升降機、升降平台及在四、五樓開設樓板開口等改動，由於主要集中於重要性較低位置，並保留大部分重要歷史建築元素。