全港四成長者居中高至高酷熱風險地區 綠色和平倡制訂高溫行動計劃

近年極端酷熱天氣愈趨頻繁，對基層長者的健康構成威脅。綠色和平發布《香港長者酷熱風險地圖》研究，發現近四成長者居於中高至高酷熱風險地區，這些地區的降溫配套脫節，避暑中心數量亦不足，基層長者面對酷熱時避無可避。綠色和平建議政府盡快制定高溫行動計劃，並建立跨部門協調機制，及早識別高風險地區及長者。
研究參考聯合國政府間氣候變化專門委員會的氣候風險評估框架，從「災害」、「暴露度」及 「脆弱性」三個範疇，以全港452個選區為單位，綜合日間和夜間陸地表溫度、長者及高齡長者人口密度、收入狀況、教育程度，以及獨居及雙老住戶6項指標，評估各區長者日間和夜間酷熱風險。研究顯示，全港近四成長者居住於中高至高酷熱風險地區，當中觀塘、葵青、屯門及黃大仙最嚴重。綠色和平指出，這些地區普遍舊樓林立，熱島效應顯著，居民多為低收入或獨居等弱勢長者，而這些地區室內外的降溫配套嚴重脫節，每區僅設有一間避暑中心，且遠離基層長者聚居地，近九成長者極少或從未使用避暑中心。此外，亦欠缺室外綠化空間，觀塘人均綠化空間僅得2.39平方米，比世界衛生組織建議少70%。
學者倡北都引入酷熱管治
此外，145個在日間屬中高至言酷熱風險的選區，有高達90%地區在夜間同屬中高至高風險，而夜間酷熱引起的死亡風險更高。香港大學建築學系任超教授提醒，研究證實連續5天酷熱日或熱夜，分別增加3.99%及6.66%的死亡風險。她表示，政府須及早識別高風險地區並提供即時介入，例如加開避暑空間、在新規劃社區如北部都會區引入酷熱管治。
天文台前台長林超英表示，政府現時設有戶外工作者預防中暑指引，卻未有專門措施針對基層長者等弱勢社群。他鼓勵政府部門善用人口及氣象數據，及早作出支援安排。
綠色和平促請政府制定高溫行動計劃，並提出4項建議，包括及早識別高風險地區及長者；社署協調社福機構，主動探訪獨居及體弱等高風險長者；在高風險地區加開避暑空間；於北部都會區等新規劃項目加入「酷熱管治」政策，增加社區綠化面積與降溫設計。